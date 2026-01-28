서부트럭터미널·금호역·먹골역에 1732가구 공급…"지역 맞춤형 개발 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제1차 건축위원회서 심의 3건 통과

서부트럭터미널은 도시첨단물류단지 개발

서부트럭터미널 도시첨단물류단지 지원시설용지 개발사업 조감도. 서울시

AD

1979년 지어진 서울 양천구 신정동 서부트럭트미널에 990가구 공동주택을 포함한 도시첨단물류단지로 본격 개발된다. 서울시는 또 금호역 인근에 장기전세주택 169가구, 중랑구 묵동에 공공임대 오피스텔 152가구 등도 공급할 계획이다.

시는 제1차 건축위원회에서 서부트럭터미널 도시첨단물류단지 지원시설용지 개발사업, 금호역세권 장기전세주택사업(변경), 중랑구 묵동 복합시설 건립사업 등 총 3건 심의를 통과시켰다고 28일 밝혔다.

이번 결정으로 서부트럭터미널은지하 5층에서 지상 25층, 최고 높이 77.4m 규모로 조성된다. 공동주택 990가구(임대주택 98가구 포함)와 업무시설도 함께 들어선다.

서부트럭터미널은 물류 환경 변화와 시설 노후화로 기능 재편 필요성이 제기돼 왔다. 이러한 여건을 반영해 시는 서부트럭터미널을 도시첨단물류단지로 전환하는 개발을 추진하고 있다.

이번 사업은 첨단 ICT(정보통신기술) 기반 물류 시설을 중심으로 공동주택, 업무시설, 생활·체육 인프라를 함께 조성하는 복합개발로, 서남권 물류 기능을 고도화하는 동시에 지역 생활환경을 개선하는 데 목적이 있다.

북측에는 공동주택과 업무시설, 근린생활시설이 배치되며, 공개공지 조성과 친환경 설계를 통해 쾌적한 주거·업무 환경과 가로 활성화를 함께 도모할 계획이다.

사업은 양천구청 건축허가 등을 거쳐 2026년 하반기 착공, 2030년 하반기 준공을 목표로 추진된다.

금호역세권 장기전세주택사업 조감도. 서울시

아울러 시는 성동구 금호동4가 금호역세권 장기전세주택을 지하 6층, 지상 29층 규모로 추진한다. 지난해 5월 비주거용도 비율 폐지를 반영해 추가 9가구를 확보했다. 변경된 계획으로 공공주택(장기전세) 167가구, 분양주택 423가구 등 총 590가구 공급이 가능해졌다.

공동주택과 함께 우리동네 키움센터, 금호복지센터(노인복지관, 데이케어센터), 근린생활시설을 조성해 지역공동체 활성화와 생활 편의를 동시에 높일 계획이다.

중랑구 묵동 복합시설 건립사업 조감도. 서울시

중랑구 묵동 먹골역 인근엔 지하 5층에서 지상 21층 규모 복합시설이 들어선다. 공공임대 오피스텔 152가구와 함께 저층부에 근린생활시설 약 1300㎡가 조성된다.

역세권의 대중교통 접근성을 활용해 공공임대 오피스텔을 공급하고, 생활밀착형 근린시설을 확충해 지역 주민의 생활 편의성을 높인다,

북측 도로변 1층엔 시민 휴식 공간을 포함한 공개공지를, 서측 1~2층엔 근린생활시설을 배치한다. 올해 착공, 2029년 준공을 목표로 추진된다.





AD

최진석 서울시 주택실장은 "이번 심의로 서부트럭터미널 물류·지원시설 고도화, 금호역 역세권 공공주택 확대, 묵동의 생활밀착형 복합시설 조성이 본격화되며 지역 맞춤형 개발이 이뤄진다"며 "물류·주거·생활 기능을 균형 있게 결합해 도시 경쟁력과 시민 삶의 질을 함께 높여 가겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>