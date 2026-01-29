"집에서 15분"…코웨이 '테라솔 U'로 요실금 치료

[2026아시아소비자대상]

최우수상 코웨이

최근 등산·골프·여행 등 활동적인 라이프스타일을 즐기는 중장년·액티브 시니어가 늘면서 집에서도 일상적으로 건강을 관리하려는 '홈 헬스케어' 트렌드가 확산하는 추세다.

베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 이러한 고객 수요 변화에 발맞춰 가정용 의료기기 브랜드 '테라솔(Therasol)'을 출시했다. '테라솔'은 치유를 뜻하는 '테라피(Therapy)'와 해결책을 의미하는 '솔루션(Solution)'의 합성어다. 코웨이가 테라솔을 통해 가장 먼저 주목한 문제는 '요실금'이다. 이 문제의 대부분을 차지하는 복압성 요실금은 방광과 요도를 지지하는 골반저근이 노화로 인해 약해지며 발생한다.

코웨이 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U'. 코웨이

이에 코웨이는 테라솔의 첫 번째 라인업으로 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U'를 선보였다. 테라솔 U는 꾸준히 실천하기 어려운 케겔운동을 집에서 누구나 쉽게 할 수 있도록 자동화했다. 하루 15분 착좌만으로 케겔 운동과 같은 효과를 기대할 수 있다. 식약처로부터 3등급 의료기기로도 허가를 받았다.





테라솔 U는 저주파 전기 자극이 요실금 관련 근육을 반복적으로 수축·이완시켜 증상 개선을 돕는다. 6개의 자극점과 3쌍의 채널 구조를 통해 골반저근과 엉덩이 등 부위에 풍부한 자극을 전달하며, 1~99단계까지 정밀하게 강도를 조절할 수 있다. 근육통 완화를 위한 온열 기능도 갖췄다. 전원을 켜면 자동으로 예열되는 오토 히팅 기능을 탑재했고, 최고 39도까지 온도를 설정할 수 있다. 인체 곡선을 고려한 바디핏 디자인은 안정적인 착좌감을 제공하며, 히든&슬림 디자인의 전용 거치대로 보관과 충전을 동시에 해결할 수 있다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

