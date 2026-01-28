신한은행, '소멸시효 포기 특수채권' 2694억 감면…포용금융 실천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 포용금융의 일환으로 서민·취약계층의 '소멸시효 포기 특수채권' 2694억원을 감면한다고 28일 밝혔다.

AD

은행에서는 회수 가능성이 없어 상각 처리한 대출채권을 '특수채권'으로 분류해 별도 관리하는데, 이 중 소멸시효가 도래했으나 연장하지 않은 특수채권이 '소멸시효 포기 특수채권'이다.

신한은행은 특수채권으로 편입된 후 7년 이상 경과한 채권 중 기초생활수급권자와 경영위기 소상공인, 장애인, 고령자 등 사회적 배려계층과 2000만원 미만 소액 채권 차주를 대상으로 감면을 시행한다.

지난해 10월 출범한 '새도약기금' 지원 대상에 포함되지 않았던 개인 및 개인사업자 3183명과 보증인 212명 등 총 3395명이 지원을 받게 된다. 이들은 감면 등록 절차가 완료되면 계좌 지급정지, 연체정보, 법적 절차 등이 해제돼 다시 정상적인 금융거래가 가능해질 전망이다.

아울러 신한은행은 채무자가 직접 특수채권 감면 여부를 확인할 수 있도록 홈페이지 내 '간편조회서비스'를 운영 중이다.





AD

신한은행 관계자는 "이번 조치는 소멸시효가 완성된 채권을 정리해 연체 기록을 삭제하고 채권 추심을 중단함으로써 금융거래 정상화와 경제적 회복을 실질적으로 지원하기 위한 포용금융 차원의 지원"이라며 "앞으로도 금융의 사회적 책임을 충실히 이행하며, 포용금융을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>