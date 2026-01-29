28년 생수 시장 독보적 '1위'…지속가능 산업기준 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[2025아시아소비자대상]

최우수상 제주삼다수

AD

제주삼다수는 1998년 출시 이후 28년간 대한민국 생수 시장 1위를 유지해 온 대표 먹는샘물 브랜드다. 체계적인 수자원 관리와 철저한 품질 관리에 기반한 신뢰, 그리고 친환경 전환을 핵심 전략으로 지속가능한 생수 산업의 기준을 제시하고 있다.

제주삼다수는 한라산 해발고도 1450m 단일 수원지에서 취수한 원수를 기반으로, 수원지부터 생산·유통 전 과정에 걸쳐 체계적인 품질 관리 시스템을 운영하고 있다. 제주삼다수를 생산·판매하는 제주개발공사는 취수원 인근 축구장 약 100개 규모(71만6600㎡)의 토지를 매입해 잠재적 오염원을 사전에 차단하고 취수원 주변에 58개의 지하수 관측망을 구축해 지하수위, 취수량, 수질, 토양 상태 등을 실시간으로 모니터링하고 있다.

생산 단계에서도 연간 2만 회 이상의 수질 검사와 3시간 단위의 무작위 분석을 실시하며 출시 이후 현재까지 단 한 차례의 품질 관련 이슈 없이 품질 안전성을 유지하고 있다.





AD

또 제주삼다수는 생수 업계의 친환경 전환을 선도하고 있다. 2021년 무라벨 생수 '제주삼다수 그린'을 출시하며 친환경 패키징 전환을 본격화했으며, 현재 무라벨 제품은 전체 생산량의 약 65%를 차지하고 있다. 올해 먹는샘물 무라벨 의무화 정책에 맞춰, 전 제품 무라벨 전환을 위한 준비를 완료했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>