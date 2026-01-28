길 열리자 관광객 몰렸다…청양, 투어패스 전면 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서부내륙고속도로 개통 효과 본격화…가맹점 늘려 체류형 관광 전환

충남 청양군이 서부내륙고속도로 개통으로 수도권 접근성이 개선되자, 핵심 관광 상품인 '청양투어패스'를 전면 확대해 관광객 체류 시간과 지역 소비를 늘린다.

청양군은 오는 2월 25일까지 관내 카페·음식점·숙박시설·체험시설 등을 대상으로 '청양투어패스' 신규 가맹점을 모집한다고 28일 밝혔다.

군은 현재 운영 중인 34개 가맹점 외에 참여 업소를 확대해 관광 동선을 넓히고, 관광 소비가 지역 상권 전반으로 확산되도록 하겠다는 구상이다.

청양투어패스는 티켓 한 장으로 24시간 동안 군내 주요 관광지를 무료로 이용하고, 가맹점에서 할인 혜택을 받을 수 있는 통합 관광 상품이다.

청양투어패스는 지난 2022년 시범 운영 이후 이용객이 꾸준히 늘며 청양 관광의 대표 상품으로 자리 잡았다.

군은 서부내륙고속도로 개통 이후 수도권과의 이동 시간이 단축되면서, 1박 이상 머무는 관광 수요가 늘고 있다는 판단이다.

실제로 투어패스를 활용해 고운식물원, 칠갑산천문대, 어린이 백제체험관 등을 찾는 가족 단위 관광객이 증가한 것으로 분석된다.

가맹점은 투어패스 공식 홈페이지와 온·오프라인 홍보 채널을 통한 노출 효과를 누릴 수 있다.

또 투어패스를 소지한 관광객의 자연스러운 방문이 이어지는 구조여서, 별도의 마케팅 비용 부담 없이 매출 증대 효과를 기대할 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.

군은 앞으로 지역 대표 축제와 연계한 패키지 상품, 계절별 특화 관광 콘텐츠를 순차적으로 선보이고, 가맹점 확충을 통해 관광·소비·체험이 유기적으로 연결되는 네트워크를 구축할 방침이다.

김돈곤 군수는 "청양투어패스는 관광객에게는 실속 있는 여행 수단이고, 지역 소상공인에게는 새로운 고객을 만나는 통로"라며 "접근성 개선 효과가 실제 지역 경제로 이어질 수 있도록 관내 업체들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.





가맹점 신청과 세부 문의는 청양군 관광진흥과를 통해 안내받을 수 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

