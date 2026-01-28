한미약품, 멕시코에 다파론정·다파론듀오서방정 수출…658억 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 공시

한미약품은 멕시코 제약사 라보라토리오스 산퍼(Laboratorios Sanfer)와 당뇨병 치료제인 다파론정, 다파론듀오서방정의 수출 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

다파론정, 다파론듀오서방정 제품 이미지. 한미약품

계약금액은 658억6119만3333원으로 최근 매출액 1조4955억1575만568원 대비 4.40%에 해당한다. 원화 환산 금액은 2026년 1월 26일 서울외국환중개소 고시 기준 환율 1달러당 1467.20원을 적용해 산출했다.

계약기간은 2026년 1월 26일부터 2036년 1월 26일까지 10년이다. 판매·공급 지역은 멕시코다. 선급금을 비롯한 세부 대금 지급 조건은 공개되지 않았다. 이번 계약금액은 마일스톤과 양사가 합의한 10년간 예상 매출액을 합산한 금액이다.





한미약품은 계약 체결 이후 현지 허가 및 지식재산권(IP) 관련 실사를 진행할 예정이다. 실사 결과 IP 이슈로 멕시코 내 상업화가 불가능하거나 허가 리스크가 높다고 판단될 경우 계약금 일부를 환불하고 계약을 해지할 수 있다. 현지 허가에 실패할 경우에도 계약은 해지될 수 있다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

