본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

프랭클린템플턴 "올해 펀더멘털 중심 장세로 전환…신흥국 AI 관련 기회 주목"

송화정기자

입력2026.01.28 09:23

수정2026.01.28 09:24

시계아이콘03분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

프랭클린템플턴 '2026년 주식 및 채권 투자 전망'
올해 글로벌 기업 이익 성장률 10%대 중반
실적 성장, 기술섹터에서 다른 섹터로 확대 예상

글로벌 자산운용사 프랭클린템플턴은 2026년 글로벌 자본시장에서 주식 및 채권 투자 기회가 점차 확대될 것으로 전망했다. 올해 증시에서도 기업이익 증가가 시장의 핵심 동력이 될 것으로 예상되며 특히 아시아 지역은 인공지능(AI) 공급망 전반에 투자 기회가 존재할 것이란 전망이다.


28일 프랭클린템플턴은 본사 및 산하 운용사의 최고투자책임자(CIO)의 전망을 담은 '2026년 주식 및 채권 투자 전망'을 발표했다. 프랭클린템플턴 및 산하 전문 운용사의 투자 전문가들은 인컴 투자 기회 및 자산 배분 미국 주식 시장 및 기술 섹터 글로벌 주식 및 신흥국 시장 미국 채권 시장 및 거시 경제 등 자산군별 전망을 공유했다.

기업이익 증가가 올해 증시 핵심 동력

에드 퍼크스 프랭클린 인컴 인베스터스 최고투자책임자(CIO)는 인컴 투자 기회 및 자산 배분에 대해 금리가 장기 목표 수준으로 이동하고 통화정책이 보다 중립적인 기조로 전환됨에 따라 채권 분산 투자에 우호적인 환경이 조성될 것으로 내다봤다. 그는 "현재 당사는 채권과 주식 자산 전반에 걸쳐 광범위하게 분산된 포트폴리오를 유지하고 있다"며 "채권 부문에서는 인컴 투자 관점에서 미국채, 에이전시 주택저당증권(MBS), 투자등급 회사채, 하이일드 회사채, 레버리지론 등에 주목하고 있다"고 말했다.

프랭클린템플턴 "올해 펀더멘털 중심 장세로 전환…신흥국 AI 관련 기회 주목" 에드 퍼크스 프랭클린 인컴 인베스터스 최고투자책임자(CIO)
AD

주식시장과 관련해 퍼크스 CIO는 "2026년에도 기업이익 증가가 시장의 핵심 동력이 될 전망"이라며 "밸류에이션 멀티플 상승과 실적 성장이 주가를 동시에 견인하는 이중효과가 지속되지 않더라도 주식시장 전반에는 우호적인 환경이 유지될 것"이라고 전망했다. 이어 "배당주뿐 아니라 분산 차원에서 전환사채(CB)와 주식연계채권(ELN)에도 주목하고 있다"며 "또한 기술주 일부의 높은 밸류에이션과 다른 섹터의 합리적인 밸류에이션을 종합적으로 고려해 헬스케어, 에너지, 산업재, 필수소비재 등의 다양한 섹터로 분산 투자하고 있다"고 설명했다.


조너선 커티스 프랭클린 에쿼티 그룹 공동 최고투자책임자(CIO)는 미국 주식 시장 및 기술 섹터에 대해 "2026년 시장은 유동성 중심에서 벗어나 펀더멘털, 혁신, 그리고 액티브 운용이 주도하는 국면으로 전환되고 있다"며 "향후 몇 년간은 장세에 따른 일시적인 과열을 넘어 지속가능한 혁신을 가려낼 수 있는 투자자에게 기회가 돌아갈 것"이라고 말했다.


커티스 CIO는 "매그니피센트 7(M7)의 밸류에이션은 논쟁의 대상이지만 펀더멘털 측면에서는 설명이 가능하다"며 "이들 기업은 이미 인공지능(AI)을 유의미한 수준으로 수익화해 매출 성장에 힘을 보태고 있는 동시에 AI를 전사적으로 내재화하며 효율성을 상당히 개선하고 있다"고 평가했다. 이어 "기존 지표로 보면 밸류에이션이 높아 보일 수 있으나 이는 AI가 향후 장기적으로 창출할 수익 잠재력을 충분히 반영하지 못한 측면이 있다. S&P500에서 M7을 제외한 나머지 493개 종목의 밸류에이션은 상당수 합리적인 수준"이라고 덧붙였다.


또한 커티스 CIO는 "헬스케어나 금융 서비스 등 지식노동 집약형 산업은 AI 도입이 가속화되며 유의미한 영업 레버리지를 기대할 수 있다"며 "산업재, 천연자원, 유틸리티 등 AI 인프라를 뒷받침하는 섹터에서도 매력적인 투자 기회를 찾을 수 있을 것"이라고 강조했다.


스콧 글래서 클리어브리지 인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)는 미국 주식시장에 대해 "S&P500의 시가총액 가중 지수와 동일 가중 지수 간의 수익률 격차가 극단적으로 벌어진 상황에서 평균적인 종목들의 실적 성장이 상대적으로 회복될 것으로 예상된다"며 "이에 따라 2026년에는 시장 참여가 확대돼 보다 다각화된 포트폴리오가 유리할 전망"이라고 덧붙였다.


글래서 CIO는 "최근 수년간 시장을 이끌어 온 주요 요인은 경제 성장의 회복 탄력성"이라며 "도널드 트럼프 미국 대통령의 '하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)'에 따른 재정 부양은 올해 국내총생산(GDP)에 50~100bp(1bp=0.01%포인트)를 추가 기여할 것으로 보인다"고 설명했다. 이어 "특히 해당 법안으로 기업들은 장비 및 연구개발 비용을 즉시 비용처리할 수 있어 전반적으로 설비투자가 확대될 것"이라며 "설령 2027년 이후 AI 설비투자가 둔화되더라도 전체 설비투자는 다양한 산업으로 확산되며 규모도 강세를 유지할 것"이라고 덧붙였다.


글래서 CIO는 통화정책의 영향력은 제한적일 것으로 내다봤다. 그는 "통화 정책 역시 경제에 순풍으로 작용하겠으나 장기 금리가 높은 수준을 유지할 가능성이 있어 시장의 예측보다는 영향력이 제한적일 것"이라고 내다봤다. 또한 그는 "각종 예외와 면제 조치로 인해 실효 관세율은 6~8% 수준에서 형성될 것으로 보인다"며 "이는 6개월 전 추정치의 절반에도 못 미치는 수준"이라고 강조했다.

"아시아, AI 공급망 전만에 투자 기회 존재"

만라즈 세콘 템플턴 글로벌 인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)는 "유가 하락에 일부 기인한 실적 성장 강화, 장기 지정학적 리스크 감소, 그리고 미국을 필두로 한 글로벌 통화정책 완화 기조 등의 요인이 위험자산을 뒷받침하며 2026년 글로벌 주식 시장 전망에 우호적으로 작용하고 있다"고 분석했다. 이어 "글로벌 기업들의 이익 성장률이 한 자릿수 후반대였던 2025년과 달리 2026년에는 10% 중반대를 기록할 것"이라며 "실적 성장이 기술 섹터를 넘어 다른 섹터로 확대될 가능성도 크다"고 전망했다. 세콘 CIO는 "유가 하락과 완화적 통화정책의 수혜를 받는 대표적인 분야인 소재, 산업재, 임의소비재 섹터의 기업이익 성장세가 미국과 유럽 모두에서 가속화될 전망"이라고 덧붙였다.

프랭클린템플턴 "올해 펀더멘털 중심 장세로 전환…신흥국 AI 관련 기회 주목" 만라즈 세콘 템플턴 글로벌 인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)

신흥국 시장과 관련해 세콘 CIO는 "특히 아시아에는 고대역폭메모리(HBM), 전원공급장치, 인쇄회로기판(PCB) 기업 등 AI 공급망 전반에 투자 기회가 존재한다"고 말했다. 이어 "일부 중국 인터넷 기업들은 AI를 점차 접목하고 있어 비용 효율화와 추가적인 성장을 달성할 수 있을 것"이라며 "또한 주요 중국 인터넷 기업들은 대형 클라우드 서비스 제공업체이기도 하기에 AI 관련 수요 증가의 혜택을 볼 것"이라고 덧붙였다. 그는 "중국 외에도 일부 신흥국 시장과 유럽 시장의 매력적인 밸류에이션 또한 2026년 주식 시장이 긍정적일 것이라는 전망을 뒷받침하고 있다"고 강조했다.


소날 데사이 프랭클린템플턴 채권 부문 최고투자책임자(CIO)는 미국 채권 시장에 대해 "지난 몇 년간 이어졌던 생산성 증가 속도가 2026년과 그 이후에도 지속될 것으로 예상한다. 거시 환경이 다시 금융시장을 주도하고 있다"며 "제로금리 정책(ZIRP)은 먼 과거가 됐고 이제 만기 보유에 따른 캐리 수익의 중요성이 다시 부각되는 추세"라고 설명했다. 데사이 CIO는 현재의 체제 변화가 단순히 금리 차원을 넘어선 거대한 흐름이라고 분석했다. 그는 "금리 외에도 지정학적 질서의 다극화, 중국의 구조적 성장 둔화, 일본의 리플레이션, 유럽의 국방비 증액 계획, 그리고 AI 발전에 따른 생산성 개선 등 광범위한 구조적 변화가 동반되고 있다"고 말했다.


구체적으로 데사이 CIO는 "지역 별로 성장이 고르지는 않았지만 전반적으로 긍정적인 모습을 보였기에 기업 부도가 급증하지는 않을 것"이라며 "스프레드가 사상 최저 수준에 근접했고 발행 물량도 많은 점을 감안했을 때 스프레드가 추가 축소될 여지는 제한적"이라고 설명했다. 이어 "재정 부양책이 인플레이션을 고착화할 경우 연방준비제도(Fed)는 추가 완화에 신중할 것으로 판단된다"며 "이 같은 환경에서는 듀레이션이 매력적이지 않고 투자자들은 기민하게 대응하며 현재의 매력적인 수익률을 확보하는 것이 현명하다"고 조언했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

또한 데사이 CIO는 "2025년의 약세에도 불구하고 미국 달러가 여전히 역사적 강세이기에 2026년 투자 전략에서 글로벌 및 신흥국 자산으로의 분산 투자가 더욱 중요해질 것"이라고 내다봤다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기