LG U+, 악성 앱 제어서버 추적…보이스피싱 위험 고객 3만명 지켰다

LG유플러스는 지난해 범죄 조직이 운영하는 악성 앱 제어 서버를 추적해 보이스피싱 범죄 위험에 처했던 고객 3만명 이상을 보호하는 성과를 거뒀다고 28일 밝혔다.

LG유플러스는 인공지능(AI) 기반의 대내외 데이터 통합 분석·대응 체계인 '고객피해방지 분석시스템'을 통해 지난해부터 보이스피싱·스미싱 범죄 조직이 운영하는 악성 앱 제어 서버를 추적하고 있다. 이 시스템을 운영하는 건 LG유플러스가 국내 통신사 중 유일하다.

악성 앱이 스마트폰에 일단 설치되면 범죄 조직은 악성 앱 제어 서버를 통해 스마트폰에 걸려 오는 전화를 모두 차단할 수 있다. 여기에 범죄 조직이 거는 전화는 112, 1301(검찰) 등으로 표시되도록 조작하고, 피해자가 112로 신고해도 범죄 조직이 전화를 받게 만들 수 있다. 이 탓에 악성 앱 설치는 고객들의 보이스피싱 피해로 이어진다.

이에 LG유플러스는 고객피해방지 분석시스템을 고도화하고 있다. 실제 악성 앱 제어 서버와 교신한 흔적이 있는 고객을 발견해 보호하는 것이 피해 예방에 중요해서다. 구체적으로 LG유플러스는 지난해 2월부터 연말까지 악성 앱 제어 서버 800여개를 추적·분석했으며, 실제 악성 앱 설치로 서버에 접속한 흔적이 있는 고객 3만3000여명을 확인해 경찰에 관련 정보를 전달했다. 경찰은 LG유플러스가 전달한 정보를 토대로 분석을 거쳐 피해 의심 고객의 거주지를 찾아 피해를 막는 구제 활동을 펼쳤다.

아울러 LG유플러스는 자체 분석 결과 고객의 악성 앱 설치가 확인될 경우 즉시 카카오톡을 통해 알림톡을 발송하는 시스템을 마련했다. 지난해 6월 말부터 6개월간 발송된 알림톡을 통해 1만8000여명의 고객이 보이스피싱 위기 상황을 인지할 수 있었다. LG유플러스는 네트워크망에서 지난해 약 2억2000만건의 악성 앱 접속을 차단했으며, 스미싱 URL의 유포 경로인 스팸 문자를 약 5억4000만건 차단했다.





한편, LG유플러스는 올해 보이스피싱·스미싱·스팸 문자 대응 등 전 영역에 AI 기술을 확대 적용하고 악성 URL 분석을 강화하기 위해 신규 솔루션을 구축할 계획이다.





