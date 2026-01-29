건강·맛 다 잡았다…'클릭유 저당 밸런스 곡물맛'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최우수상 서울우유협동조합

서울우유협동조합(조합장 문진섭)의 온라인 브랜드 클릭유는 하루에 필요한 영양소를 간편하게 보충할 수 있는 '클릭유 저당밸런스 곡물맛'을 새롭게 선보였다. 담백하고 고소한 맛에 나트륨과 당, 지방 함량은 낮추고, 단백질과 비타민, 칼슘 등 영양성분은 높인 것이 특징이다. 출시와 동시에 맛과 건강, 간편함까지 모두 갖춘 제품으로 입소문이 나며 소비자들의 호평이 이어지고 있다.

'클릭유 저당밸런스 곡물맛'은 필수 아미노산인 BCAA를 1500mg 함유했고 비타민과 미네랄 15종을 비롯해 단백질도 7g 들어 있어 바쁜 일상 속에서도 풍부한 영양소를 간편하게 채울 수 있다.

서울우유협동조합에서 선보인 '클릭유 저당밸런스 곡물맛'

식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 기능성 성분인 바나바잎 추출물을 16mg 함유해 식사 후에도 부담 없이 즐길 수 있다. 또한 당 함량이 2g에 불과해 깔끔하고 담백하면서도 국산 원유가 30% 함유되어 진한 맛은 물론, 곡물 본연의 고소한 맛까지 느낄 수 있다.

이번 신제품은 새해의 시작과 함께 건강 관리나 다이어트 목표를 세운 사람들이 많아지면서 '신년 결심' 소비자를 공략한다. 남녀노소를 불문하고 혈당 관리에 대한 높은 관심을 반영해 저당·저칼로리 제품에 공을 들인 것이다.





서울우유협동조합 e커머스마케팅팀 관계자는 "바쁜 일상 속 간편하게 건강을 챙기고자 하는 소비자들을 위해 혈당 관리를 돕는 담백고소한 맛의 저당 곡물음료를 출시하게 됐다"며 "국산 원유에 필수 아미노산과 비타민, 미네랄, 단백질, 칼슘 등 한 팩으로 영양소를 균형 있게 채울 수 있는 '클릭유 저당밸런스 곡물맛'과 함께 새해 건강 챙기시길 바란다"고 말했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

