40대 이하 과체중부터 췌장암 위험 증가…고도 비만 때는 2배

20~39세 성인 631만여명 대상 전국 코호트 분석
"체중 관리가 췌장암 예방의 첫 걸음"
20~30대에서 체질량지수(BMI)가 정상 범위를 조금만 벗어나도 췌장암 발병 위험이 크게 높아진다는 대규모 연구 결과가 나왔다. 과체중 단계부터 췌장암 위험이 약 40% 증가했다. BMI 30 이상 고도 비만일 경우 위험은 정상 체중의 두 배에 달했다. 젊은 연령층 췌장암 증가의 주요 원인으로 비만이 작용하고 있음을 처음으로 전국 단위 코호트로 확인한 결과다.
삼성서울병원은 홍정용 혈액종양내과 교수와 박주현 고려대안산병원 가정의학과 교수 연구팀이 2009~2012년 국가건강검진을 받은 20~39세 성인 631만5055명을 평균 10년간 추적 관찰해 이러한 연구 결과를 내놨다고 28일 밝혔다. 연구 결과는 '유럽암학회지' 최근호에 실렸다.
연구팀은 추적 기간 동안 총 1533건의 췌장암 발생을 확인했다. 아시아인 기준 BMI에 따라 저체중, 정상 체중, 과체중, 1단계 비만, 2단계 비만으로 나눠 분석한 결과 BMI가 높아질수록 췌장암 위험이 단계적으로 증가했다.
정상 체중(BMI 18.5~22.9)을 기준으로 할 때 과체중(BMI 23.0~24.9)의 췌장암 발생 위험은 38.9% 높았다. 1단계 비만(BMI 25.0~29.9) 역시 위험 증가 폭은 동일했다. BMI 30 이상인 2단계 비만군에서는 위험이 96%까지 치솟았다. 반면 저체중군에서는 통계적으로 유의미한 위험 증가는 나타나지 않았다.
이번 연구는 연령과 성별뿐 아니라 흡연, 음주, 신체활동, 소득 수준, 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증, 만성 신장질환, 췌장염 등 췌장암 발생에 영향을 줄 수 있는 요인을 모두 보정해 분석했다. 연구팀은 이를 통해 비만이 췌장암 위험을 높이는 독립적인 요인임을 확인했다고 설명했다.
젊은 췌장암 환자가 더 위험한 이유도 함께 제시했다. 연구팀은 "젊은 연령대에서는 증상이 뚜렷하지 않아 암이 상당히 진행된 뒤 발견되는 경우가 많다"고 설명했다. 경제활동기 환자가 늘어나면서 개인과 가족은 물론 사회 전체의 부담으로 이어질 수 있다는 지적이다.
비만이 췌장암 위험을 높이는 기전은 명확하다. 과체중 단계부터 지방 조직에서 염증 물질이 지속적해서 분비되고 인슐린 저항성이 높아진다. 이 과정에서 췌장 세포 증식이 자극돼 암이 발생하기 쉬운 환경이 만들어진다는 것이다.
홍 교수는 "비만뿐 아니라 과체중 단계에서부터 체중 관리를 시작하는 것이 젊은 층 췌장암 부담을 줄이는 가장 현실적인 예방법"이라고 강조했다.
박정연 기자 jy@asiae.co.kr
