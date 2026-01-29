韓 최초 100% 재생 페트병…ESG 경영 실천

[2026아시아소비자대상]

최우수상 롯데칠성음료

롯데칠성음료의 '칠성사이다'는 1950년 5월 9일 처음 출시됐다. 칠성사이다는 국내 전쟁의 어려움 속에서 경쟁사가 생산 중단할 때도 굳건히 살아남아 여러 세대에 걸쳐 애환과 갈증을 달래주는 위로가 됐다. 김밥과 삶은 계란 그리고 칠성사이다의 조합은 중장년 세대들에게 '소풍 삼합'이란 별칭으로 오랫동안 사랑받으며 그 전통만큼이나 국내에서 가장 많이 팔린 사이다 제품으로 손꼽히고 있다.

롯데칠성음료는 대한민국 최초로 재생 플라스틱 원료 100%를 사용한 칠성사이다 500㎖ 페트병을 출시하면서 탄소중립 및 기후 변화 대응에 기여하며 ESG 경영 실천에 힘쓰고 있다. 칠성사이다 500㎖ 페트병에 재생 플라스틱 원료 100%를 사용함으로써 연간 약 2200t의(2024년 칠성사이다 500㎖ 판매량 기준) 플라스틱과 약 2900t의 탄소 배출량을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.





또한 새롭게 출시되는 칠성사이다 500㎖ PET 제품은 라벨과 용기 디자인도 일부 변경됐다. 제품 라벨에는 재생 원료 100% 적용을 표현하기 위해 '100% RECYCLED BOTTLE(기업자가마크)'이라고 표기했다. 기존 페트병 하단의 둥근 모양에서 양각으로 무늬를 넣은 각진 타입의 진취적인 디자인을 적용해 세련미를 더했으며 그립(Grip)감도 개선돼 사용자들의 편의성도 함께 고려됐다.





