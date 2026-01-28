광진구, 건국대병원서 쌀 5000kg 기부 받아…누적 47t

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 광진구가 건국대학교병원으로부터 쌀 5000kg을 기부받았다고 28일 밝혔다. 기부받은 쌀은 10kg 기준 500포, 약 1820만원 상당으로 광진푸드뱅크·마켓센터를 통해 지역 내 저소득 가구에 전달될 예정이다.

건국대학교병원 사랑의 쌀 전달식에서 김경호 광진구청장(왼쪽)과 유광하 건국대병원장이 기념촬영을 하고 있다. 광진구 제공.

AD

건국대병원의 쌀 기부는 2006년부터 20년 가까이 이어져 왔다. 첫해 1000kg으로 시작된 나눔은 매년 꾸준히 지속됐으며, 이번 기탁을 포함해 총 누적 기탁량은 4만7300kg에 이른다. 최근 3년간은 매년 5000kg의 쌀을 기부해 왔다.

건국대병원은 쌀 기부 외에도 저소득 주민 대상 외래검사비 지원, 저소득 고독사 위험군 대상 대상포진 예방접종비 지원, 에너지 취약계층을 위한 선풍기 150대 지원 등 다양한 협력사업을 추진하고 있다.

지난 26일 전달식에는 김경호 광진구청장과 유광하 건국대병원장 등 병원 관계자가 참석했다.

유광하 건국대병원장은 "우리 주변의 어려운 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 사회의 든든한 동반자로서 의료 서비스와 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





AD

김경호 광진구청장은 "매년 잊지 않고 지역사회를 향한 나눔을 실천해 주시는 건국대병원에 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 성품은 꼭 필요한 이웃들에게 따뜻한 마음과 함께 소중히 전달하겠다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>