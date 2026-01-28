"용의자 제보하면 17억" 베를린 정전 방화범에 역대 최고 현상금

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4만5000가구 정전 피해

2차대전 이후 최장 기록

극좌 단체 자백 속 진위 공방

일각선 외국 개입설도 제기

독일 수사당국이 베를린에서 닷새간 대규모 정전을 초래한 전력망 방화 사건의 범인 검거를 위해 독일 사상 최고액의 현상금을 내걸었다.

27일 연합뉴스는 일간 타게스슈피겔 등을 인용해 독일 연방 검찰이 전력망 방화 사건의 용의자에 관한 결정적인 제보를 제공할 경우 최대 100만유로(약 17억 2000만원)의 현상금을 지급하겠다며 현상금을 내걸었다고 보도했다. 당국은 관련 내용을 담은 안내 광고판을 베를린 시내 주요 지역에 설치했다.

독일 정부가 내건 현상금 안내 광고판. 연합뉴스

AD

이는 독일에서 단일 사건 용의자를 대상으로 책정된 현상금 가운데 역대 최고 수준이다. 앞서 2019년 드레스덴 박물관에서 약 1억1300만유로(약 1940억원) 상당의 보석을 훔친 일당에는 50만 유로, 2016년 베를린 크리스마스 마켓에서 트럭 돌진 테러로 13명의 사망자를 낸 범인에게는 10만 유로의 현상금은 내건 바 있다. 수사당국은 이번 사건을 테러 혐의로 보고 수사를 진행 중이다. 카이 베그너 베를린 시장은 거액의 현상금과 관련해 "국가가 좌파 테러리스트로 추정되는 범인 검거를 최우선 과제로 삼고 있다는 분명한 신호"라고 밝혔다.

불은 이달 3일 오전 베를린 리히터펠데 지역 열병합발전소 인근의 고압 송전 케이블에서 발생했다. 이로 인해 베를린 남서부 일대 약 4만5000가구와 상업시설 2200곳의 전력 공급이 중단됐으며, 병원·상점·교통시설 등 도시 기능 전반에 큰 차질이 빚어졌다. 전력은 나흘 뒤인 7일에야 완전히 복구됐고, 이번 정전은 제2차 세계대전 이후 베를린에서 발생한 최장기간 정전으로 기록됐다.

화재 직후 '불칸그루페(화산그룹)'를 자칭하는 좌익 극단주의 단체가 인터넷에 자백문을 공개하며 범행을 주장했다. 이 단체는 2011년 이후 12건의 방화 사건에 연루된 것으로 알려졌으며, 지난해 3월 테슬라 독일 공장 인근 송전탑 화재로 인한 정전 사건의 배후를 자처한 바 있다. 이들은 범행 때마다 반자본·반기술·반제국주의 메시지를 내세워 왔다.





AD

불은 이달 3일 오전 베를린 리히터펠데 지역 열병합발전소 인근의 고압 송전 케이블에서 발생했다. 이로 인해 베를린 남서부 일대 약 4만5000가구와 상업시설 2200곳의 전력 공급이 중단됐다. 로이터연합뉴스

일각선 자백문의 독일어 표현이 부자연스럽고 러시아어로 번역하면 더 자연스럽다는 점에서 외국 정보기관의 개입 가능성을 제기하는 시각도 나오고 있다. 화재 발생 나흘 뒤에는 또 다른 집단이 등장해 최근 불칸그루페 명의로 발생한 방화 사건들이 자신들과 무관하다고 주장하면서, 수사는 여전히 갈피를 잡지 못하고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>