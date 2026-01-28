함평군, 군민 정서 안정·심리 회복 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 함평군 보건소가 지역 내 치유자원을 활용한 정서적 안정과 심리 회복을 지원하기 위해 '마음치유 in 함평' 프로그램을 운영한다. 함평군 제공

전남 함평군 보건소는 지역 내 치유자원을 활용한 정서적 안정과 심리 회복을 지원하기 위해 '마음 치유 in 함평' 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.

'마음 치유 in 함평'은 지난 15일 신광면을 시작으로 매월 2회, 회당 14명 내외의 군민을 대상으로 실시한다.

프로그램은 모악산 치유센터·함평돌머리해수찜치유센터 등 치유자원을 활용한 ▲건강측정 ▲온열 테라피 ▲피부·발 마사지 ▲네일아트 등 맞춤형 힐링 서비스와 ▲푸드테라피 ▲도자기공예 등 감성 건강 프로그램을 제공한다.

한 프로그램 참여자는 "도자기 공예를 하며 쌓였던 스트레스가 풀리고 오랜만에 마음이 편안해지는 시간을 가졌다"며 "맞춤형 힐링과 건강 관리 서비스를 함께 받을 수 있어 매우 만족스러웠다"고 전했다.





함평군 관계자는 "마음 치유 in 함평 프로그램은 지역 기반 정신건강 돌봄 체계를 강화하는 계기가 될 것"이라며 "의료·치유·체험을 연계한 통합형 프로그램을 정착시켜 군민 누구나 일상 속에서 마음 건강을 돌볼 수 있는 환경을 지속적으로 조성하겠다"고 밝혔다.





