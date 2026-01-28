KB국민은행, 강북삼성병원에 5억 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB국민은행이 강북삼성병원에 5억원을 기부하며 치매 관련 헬스케어 사업 지원에 나섰다. 이번 기부금은 저소득층 치매 고위험자 대상 조기 진단과 악화 지연을 목표로 한 헬스케어 사업에 쓰일 예정이다.

28일 강북삼성병원에 따르면 해당 기부금을 바탕으로 ▲치매 고위험자 생활 습관 관리를 위한 온·오프라인 플랫폼 개발 ▲보호자 통합 케어 프로그램 수립 등 환자뿐 아니라 가족 돌봄 부담 완화에도 기여할 방침이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 기부를 통해 의료 사각지대에 놓인 치매 고위험군에 실질적 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 금융을 넘어 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 전했다.





강북삼성병원 신현철 원장은 "치매는 조기 발견 및 지속적 관리가 중요한 질환"이라며 "해당 헬스케어 서비스를 통해 치매 예방과 돌봄 체계를 강화하고 의료기관으로서 사회적 책임을 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





