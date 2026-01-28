LG전자, 모듈러 주택 '스마트코티지' 상시 체험 공간 열어

전북 김제 '죽산모락'서 숙박 체험
레저·관광 사업 등 B2B 수요 공략
LG전자가 모듈러 주택 'LG 스마트코티지'를 상시 체험할 수 있는 공간을 열고 레저·관광 시장 공략에 나섰다.
LG전자는 28일 전북 김제시 죽산면에서 지역 청년 창업가 모임인 '오후협동조합'과 협업해 복합 문화 공간 '죽산모락'을 열었다고 밝혔다.
스마트코티지가 팝업 쇼룸이 아닌 상시 체험 가능한 숙박시설로 사용되는 것은 이번이 처음이다. 스마트코티지 방문객은 김제 평야의 지평선 뷰를 감상하고, 양조·제빵 등 지역 상권과 연계된 다양한 문화 체험을 할 수 있다.
죽산모락에는 단층형 모델 모노(MONO)와 복층형 모델 듀오(DUO)가 각 2채씩 설치됐다. 모노는 한 층에 거실, 침실, 부엌, 욕실 등으로 구성돼 있다. 듀오는 1층엔 거실, 부엌, 욕실 등 생활공간이 있고 2층은 침실로 꾸며졌다. 두 모델 모두 냉장고, 빌트인 인덕션, 광파오븐, 식기세척기, 워시타워, 스탠바이미 등 LG전자의 AI 가전이 들어섰다.
LG전자는 스마트코티지가 파인스테이(독립적인 건물, 뛰어난 인테리어와 조경 갖춘 프리미엄 숙소), 캠핑·글램핑 등 레저·관광 사업을 준비하는 B2B 사업자에게도 매력적인 선택지가 될 것으로 기대하고 있다. 모듈러 주택 특성상 건설 기간이 짧아 빠른 사업화가 가능한 것이 강점이다.
또 씽큐 앱으로 가전·IoT 기기·공조장치를 제어하는 등 편리하게 건물을 관리할 수 있다. 에너지 효율이 높아 관리비도 절감할 수 있다. 지난해 10월에는 설계를 단순화하고 필수 가전 중심으로 구성한 신모델 2종을 출시해 가격을 기존 대비 절반가량 낮추기도 했다.
죽산모락을 이용하려면 파인스테이 및 프리미엄 가구 브랜드 '무브먼트랩(MOVEMENT LAB)' 홈페이지에서 예약하면 된다.
조연우 LG전자 스마트코티지 대표는 "LG 스마트코티지는 내 집처럼 편안히 쉴 수 있는 모듈러주택을 원하는 고객은 물론, 레저·관광 사업을 준비하는 B2B 사업자에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
