한국인에게 딱 맞는 신발… '헤리티지 라인'

[2026아시아소비자대상]

최우수상 금강제화

금강제화는 '한국인에게 가장 딱 맞는 신발만이 고객 만족을 줄 수 있다'라는 경영철학을 바탕으로 해외 명품 브랜드와 비교해도 손색없는 기술력과 품질을 갖췄지만, 가격대는 절반 수준에 제공하고 있다.

국내 유일 자체 생산공장을 보유하고 있는 금강제화는 어려운 여건 속에서도 타 제화업체와의 차별화를 위해 이태리 명품공장의 생산라인, 기계설비 등을 동일하게 국내에 접목해 국내 생산만을 고집하고 있다. 높은 수익보다는 최상의 상품과 최고의 품질로 고객에게 서비스하기 위해서다.

고객들의 취향대로 맞춤 제작하고 발이 불편한 고객들에게 제공하고 있는 금강제화만의 차별화된 비스포크 서비스는 국내 최고의 기술력으로 30년 이상 전통의 헤리티지 장인이 한 사람의 고객을 위한 맞춤 구두를 선사하고 있다.





장인의 방문에서부터 시작되는 서비스는 숙련된 장인의 손으로 사이즈를 측정해 고객의 취향에 따라 가죽 패턴과 디테일 등을 선택해 한 사람을 위한 구두골이 제작된다. 엄선된 가죽 위에 패턴을 만들고 절개, 스티치 작업을 진행하고 가죽과 밑창은 장인의 100% 수작업 박음질로 탄생한 수제화는 정교한 마무리를 거쳐 고급스러운 구두로 완성된다.





