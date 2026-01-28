구로구, 설 앞두고 지역상품권 123억 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구로사랑 120억·땡겨요 3.5억

서울 구로구(구청장 장인홍)가 설 명절을 맞아 구로사랑상품권 120억원과 구로땡겨요상품권 3억5000만원 등 총 123억5000만원 규모의 지역상품권을 발행한다.

구로구 한 카페에서 주민이 모바일 애플리케이션을 통해 ‘구로사랑상품권’으로 결제하고 있다. 구로구 제공.

구로사랑상품권은 2월 4일 오전 11시부터 서울페이플러스 앱에서 구매할 수 있다. 1인당 월 50만원까지 구매 가능하며, 보유 한도는 150만원이다. 유효기간은 구매일로부터 5년이다.

구매 시 5% 선할인이 즉시 적용되며, 사용 금액의 5% 페이백을 받을 수 있어 최대 10% 혜택을 누릴 수 있다. 페이백은 사용 다음 달 20일 지급되며, 사용 선착순으로 적용돼 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다. 연말정산 시 30% 소득공제 혜택도 적용된다.

1월 기준 사용 가능 가맹점은 구내 전통시장, 음식점, 동네 슈퍼, 카페, 병원, 학원 등 2만1181개소다.

구로땡겨요상품권은 2월 3일 오전 10시부터 발행된다. 15% 할인 혜택이 적용되며, 구내 '땡겨요' 앱 가맹점 1908곳에서 사용할 수 있다.





자세한 사항은 서울페이플러스 누리집 또는 구로구 지역경제과(02-860-3411)로 문의하면 된다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

