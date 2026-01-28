에프앤가이드 지수 추종 ETF, 순자산 40조원 돌파

대형 ETF AUM 증가율 1·2위

국내 대표 민간 지수회사인 에프앤가이드는 자사 지수를 기초로 운용되는 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 40조원을 돌파했다고 28일 밝혔다.

에프앤가이드는 순자산 30조원을 넘어선 이후 약 3개월 만에 40조원을 돌파했다. 특히 KODEX AI반도체 ETF는 약 310% 증가했고, TIGER 반도체TOP10 ETF 역시 약 190% 성장했다. 이는 순자산 1조원을 넘는 대형 ETF 가운데 AUM 증가율 1·2위에 해당하는 성과로 삼성전자와 SK하이닉스가 연일 신고가를 경신하는 흐름 속에서 두 ETF가 관련 투자 수요를 효과적으로 담아낼 수 있는 상품으로 부각된 것으로 분석된다.

에프앤가이드는 지수 개발부터 검증까지의 전 과정을 자동화한 자체 플랫폼 'FNAIDX'를 핵심 인프라로 운영하고 있다. FNAIDX는 테마 아이디어 발굴부터 종목 선정, 시뮬레이션, 성과 검증에 이르는 전 과정을 데이터 기반으로 수행하는 시스템이다. 시장 변화에 신속하게 대응하며 완성도 높은 테마지수를 안정적으로 제공할 수 있도록 지원한다.





에프앤가이드 관계자는 "우호적인 시장 환경 속에서 국내 주식형 테마지수 순자산 상위 10개 중 9개를 자사 지수로 채우며 경쟁력을 공고히 하고 있다"며 "테마지수 수요 확대에 발맞춰 주식형은 물론 해외·채권·가상자산 등 다양한 자산군으로 지수 개발 역량을 확장하고, FNAIDX를 중심으로 지수 설계 및 검증 체계를 고도화해 중장기적인 시장 변화에도 선제적으로 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

