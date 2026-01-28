교통약자·소상공인 위한 '기아 PV5' 계약 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

휠체어 측면 출입…교통약자 이동 편의성 ↑

PV5 오픈베드, 물류 업무 효율성 제고

패신저 도너모델, 부품 최적화로 효율성 증대

교통약자와 소상공인, 컨버전 업체를 위한 차량이 출시됐다.

더 기아 PV5 WAV. 기아

기아는 휠체어 탑승 승객 이동에 특화된 '더 기아 PV5 WAV(Wheelchair Accessible Vehicle)'와 물류 업무 효율을 극대화한 소형 상용 모델 '더 기아 PV5 오픈베드', 컨버전에 최적화된 '더 기아 PV5 패신저 도너모델'의 계약을 시작한다고 28일 밝혔다.

PV5 WAV는 휠체어 이용 승객의 편리하고 안전한 이동을 위해 국내 전기차 최초로 측면 출입 방식이 적용된 차량이다. 후면부 러기지 공간으로 탑승하게 만들어진 기존 특장 차량은 경우에 따라서 휠체어 승객이 인도에서 차도로 내려가야 되는 불편함이 존재했다. 기아는 이를 개선하기 위해 PV5 WAV에 775mm의 넓은 개구폭을 확보한 측면 슬라이딩 도어를 적용했으며 '수동식 인플로어 2단 슬로프'를 통해 인도에서 휠체어 승객의 출입이 가능하도록 했다.

수동식 인플로어 2단 슬로프는 탑승환경에 따라 1단 또는 2단으로 길이를 조절할 수 있고, 한국산업표준(KS) 권장 사양의 수동식 ·전동식 휠체어가 이용 가능한 740mm의 유효폭을 확보했으며 최대 300kg의 하중을 지지한다. 또한 미사용시 실내 바닥 아래에 수납할 수 있어 장착 및 탈착의 번거로움을 줄이고 슬로프 탑재를 위한 별도 공간을 필요로 하지 않아 실내를 넓게 활용할 수 있게 해준다. 이외에도 휠체어 전후방 고정장치와 휠체어 승객용 3점식 안전벨트가 적용돼 휠체어 탑승객의 안전한 이동을 돕는다.

기아는 PV5 WAV 뒷좌석에 폴딩과 리클라이닝 기능이 적용된 6:4 쿠션 팁업시트를 적용해, 우측 시트를 접어 올려 휠체어 승객이 탑승하고 좌측 시트에 동승자가 나란히 앉아 이동할 수 있도록 했다. 매뉴얼 에어컨과 후석 대화모드도 적용해 편의성을 더했다. PV5 WAV의 판매 가격은 세제혜택 적용 전 개별소비세 3.5% 기준 5300만 원이다.

더 기아 PV5 오픈베드. 기아

물류 업무의 효율을 극대화한 기아의 차세대 소형 상용 모델 PV5 오픈베드도 이날 출시됐다.

PV5 오픈베드는 적재함의 사용 편의성을 높여줄 다양한 사양과 함께 승용 모델에 준하는 안전 및 편의 사양이 적용된 것이 특징이다.

기아는 PV5 오픈베드에 '원터치 타입 히든 데크 게이트 잠금 레버'를 후면 데크 게이트에 적용해 편리한 작동은 물론 잠금 레버 걸이의 녹 발생을 방지했으며, 측면/후면 스텝(발판) 및 리어 데크 게이트 내측 접이식 보조 스텝을 적용해 적재함이 닫혔을 때와 열렸을 때 모두 편히 오르내릴 수 있도록 했다.

또 고객이 적재함을 더욱 손쉽게 열고 닫을 수 있도록 무거운 스틸 대신 아노다이징 공법을 적용한 알루미늄 소재를 사용해 가볍고 부식에 강한 측면과 후면 데크 게이트를 완성했다.

PV5 오픈베드는 기존 소형 상용 모델과 차별화된 안전 및 편의사양이 대거 적용됐다.

기아는 PV5 오픈베드에 운전자 안전을 고려해 7개의 에어백과 함께 ▲전방 충돌 방지 보조 ▲내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 ▲차로 유지 보조 2 ▲고속도로 주행 보조 ▲스티어링 휠 그립 감지 등 첨단 운전자 보조 시스템을 기본 적용했다.

이와 함께 ▲실내/외 V2L ▲12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템 ▲서라운드 뷰 모니터 ▲후측방 모니터 ▲전자식 변속 기어 ▲기아 디지털 키 2 터치 ▲100W C타입 충전 포트 등을 적용해 고객에게 편안한 업무 환경을 제공한다.

PV5 오픈베드의 판매 가격은 ▲베이직 스탠다드 4345만 원 ▲베이직 롱레인지 4615만원 ▲플러스 스탠다드 4695만원 ▲플러스 롱레인지 4965만원이다.

전기차 세제혜택과 정부 및 지자체 보조금을 고려할 경우 서울시 기준 ▲베이직 스탠다드 2995만 원 ▲베이직 롱레인지 3070만 원 ▲플러스 스탠다드 3345만 원 ▲플러스 롱레인지 3420만 원 수준으로 구매가 가능할 것으로 전망된다. 소상공인·차상위 이하 계층, 농업인 구매자 추가 지원금 등은 포함하지 않은 기준이다.

더 기아 PV5 패신저 도너모델. 기아

기아는 이날 사업자가 각종 비즈니스에 적합하게 차량을 개조할 수 있도록 컨버전 최적화 사양을 탑재한 PV5 패신저 도너모델도 함께 계약을 시작했다.

기아는 컨버전 업체가 부품을 탈거해 폐기하는 단계를 줄여 자원 활용을 최적화하고 작업 편의성 및 효율성을 높일 수 있도록 PV5 패신저 도너모델을 기획했다.

이에 따라 PV5 패신저 도너모델은 패신저 5인승(2-3-0)을 기반으로 2열 시트와 3열 러기지 보드 등 컨버전 과정에서 불필요한 부품을 미장착한 상태로 출고된다.

PV5 패신저 도너모델은 ▲추가 전장 제품에 손쉽게 12V 전력을 연결할 수 있도록 해주는 '조인트 블록' ▲차량 내 인포테인먼트 시스템(IVI)을 통해 차량 데이터 송수신 및 외부 전장 제품을 제어할 수 있도록 해주는 'PIM(PBV Interface Moduler) 제어기' 등 컨버전 작업에 최적화된 전용 사양이 기본 적용돼 컨버전 업체가 보다 손쉽고 안정적으로 작업을 수행할 수 있다.

PV5 패신저 도너모델의 판매 가격은 4990만 원이다. PV5 패신저 도너모델은 컨버전 업체가 컨버전 및 인증을 완료한 후 고객에게 판매되며, 고객이 구매하는 신차 시점에 전기차 세제혜택과 정부 및 지자체 보조금이 반영된다.

기아는 PV5 패신저 5인승(2-3-0), WAV, 카고 롱, 오픈베드 구매 고객을 위한 맞춤형 금융 프로그램을 선보인다. 고객은 ▲PV5 5-Zero 할부 ▲PV5 롱런 할부 두 가지 프로그램 중 선택할 수 있다.

PV5 5-Zero 할부는 총 60개월 할부 기간 중 초기 5개월간 월 납입금 없이 차량을 이용하고, 이후 55개월간 연 4.7% 금리로 원리금을 상환하는 방식이다.

PV5 롱런 할부는 120개월 할부기간 동안 연 5.7%의 금리를 적용해 월 납입 부담을 줄여준다.

아울러 기아는 PV5 패신저 5인승(2-3-0), WAV, 카고 롱, 오픈베드를 올해 3월까지 출고한 개인?개인사업자 고객에게 실내/외 V2L 장착 지원금 40만원을 제공한다.





정원정 기아 국내사업본부장 부사장은 "PV5 WAV와 오픈베드, 패신저 도너모델은 교통약자를 포함한 모든 이들에게 이동의 자유를 보장하고, 컨버전 업체와의 진정한 상생을 실현하기 위한 혁신적 솔루션"이며 "'차량 그 이상의 플랫폼(Platform Beyond Vehicle)'이라는 PBV 정의 아래 다양한 컨버전 솔루션을 제공해 지속가능한 PBV 생태계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

