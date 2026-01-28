관광공사, 근로자 휴가지원사업 참여기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30일부터 접수

정부·기업 공동으로 휴가비 지원

문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 30일부터 정부와 기업이 함께 근로자의 휴가비를 지원하는 '근로자 휴가지원사업' 참여기업을 모집한다고 28일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 30일부터 정부와 기업이 함께 근로자의 휴가비를 지원하는 '근로자 휴가지원사업' 참여기업을 모집한다. 사진 한국관광공사

AD

근로자 휴가지원사업은 근로자가 20만 원을 적립하면 정부와 소속기업이 각각 10만 원씩을 추가 지원해 총 40만 원을 국내여행 경비로 사용할 수 있도록 하는 제도다. 적립금은 전용 온라인몰 '휴가샵'을 통해 숙박, 교통, 여행패키지, 관광지 입장권 등 약 27만 개의 국내여행 상품 구매에 사용할 수 있다.

올해 모집 규모는 10만 명으로, 중소기업과 소상공인, 비영리민간단체, 사회복지법인·시설 근로자를 대상으로 한다. 신청은 기업 단위로 가능하다. 참여기업에는 여가친화인증, 가족친화인증, 일·생활 균형 우수기업 등 정부 인증 신청 시 가점 부여와 실적 인정 혜택이 제공되며, 우수 참여기업에 선정될 경우 정부 포상과 기업 홍보 기회도 주어진다.

관광공사는 모집 개시와 함께 '설날 맞이 특별 프로모션'도 진행한다. 휴가샵 내 숙박·교통·여행패키지 등 국내여행 상품을 최대 5만 원 한도 내에서 50% 할인하며, 휴가 계획 설문 이벤트를 통해 추가 포인트 적립 혜택도 제공한다.





AD

박범석 관광공사 관광복지안전센터장은 "근로자 휴가지원사업 도입 이후 누적 79만 명의 근로자와 8만3000개 기업이 참여해 여행 소비액 2830억 원을 기록했다"며 "올해도 여행 트렌드를 반영한 다양한 프로모션을 통해 근로자들이 부담 없이 국내 여행을 즐길 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>