[오늘의 신상]락토프리 커피 강화…동원F&B, '덴마크 크리미 카라멜라떼'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유당 제거한 '소화가 잘되는 우유'와 카라멜 조화

락토프리 커피, 작년 출시 후 누적 2000만개 판매

동원F&B는 락토프리 커피 '덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 라떼'의 신제품 '크리미 카라멜라떼'를 출시했다고 28일 밝혔다.

'덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 크리미 카라멜라떼'는 동원F&B만의 저온 효소 처리 기술로 유당을 제거해 유당불내증을 걱정 없이 섭취할 수 있다. 1등급 국산 원유를 사용했다. '덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 크리미 카라멜라떼'의 가격은 250㎖에 2800원이다.

‘덴마크 크리미 카라멜라떼’ 이미지. 동원F&B 제공.

AD

회사 측은 "이번 신제품 출시에는 커피 시장의 화두인 '개인화' 트렌드가 반영됐다"면서 "본인의 건강과 취향에 따라 원두·당도 등을 조절하는 경우가 많아졌으며, 특히 유당불내증을 겪는 소비자들은 락토프리 우유로 만든 라떼 음료를 주문하는 추세"라고 설명했다. 동원F&B는 지난해 '덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 라떼 2종(카페·바닐라)'을 출시다. 이 제품은 1년 만에 약 2000만개가 판매됐다.





AD

동원F&B는 2021년 '덴마크 소화가 잘되는 우유'를 출시하며 유당 분해 우유(락토프리) 시장에 진출했다. 이후 초코·딸기우유 제품을 비롯해 그릭요거트, 요구르트 등 다양한 락토프리 유제품을 선보여왔다. 락토프리 시장이 꾸준히 성장함에 따라, 지속적인 연구개발을 통해 차별화된 신제품을 선보일 계획이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>