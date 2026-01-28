세라젬 헬스케어 제품 4종, 美 굿디자인 어워드 본상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파우제 M8 Fit·파우제 M10 등

세라젬은 주요 헬스케어 제품 4종이 미국 '굿디자인 어워드'에서 본상을 받았다고 28일 밝혔다.

굿디자인 어워드 본상을 수상한 세라젬의 셀트론 순환 체어, 메디스파 프로, 파우제 M8 Fit, 파우제 M10. 세라젬

AD

미국 굿디자인 어워드는 1950년 미국 시카고 아테네움 박물관이 제정한 세계 최고 권위의 디자인 시상식이다. 제품의 혁신성·심미성·기능성·지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

이번 굿디자인 어워드에서는 ▲파우제 M8 Fit ▲파우제 M10, 혈액순환 개선 의료기기 ▲셀트론 순환 체어, 홈 뷰티 디바이스 ▲메디스파 프로 등 세라젬 제품 4종이 본상을 받았다.

파우제 M8 Fit은 기존 안마의자의 기능 중심의 이미지를 넘어 조형미와 공간의 조화를 강조한 디자인을 구현한 제품이다. 프리미엄 안마의자 파우제 M10은 '은은한 품격'이라는 콘셉트 아래 세라젬의 디자인 철학을 보다 절제된 형태로 담아냈다. 셀트론 순환 체어는 세라젬의 디자인 모토인 '심플 퍼펙션'을 구현한 제품으로, 톤온톤 컬러와 안정감 있는 볼륨감 등이 특징이다. 메디스파 프로는 기능성과 함께 인테리어 오브제로서의 완성도를 높였다.





AD

세라젬 관계자는 "이번 굿디자인 어워드 수상은 단순한 외형을 넘어 사용자의 생활 공간과 경험까지 고려한 세라젬의 디자인 철학이 글로벌 시장에서 공감대를 얻은 결과"라며 "앞으로도 기술과 디자인이 조화를 이루는 홈 헬스케어 제품을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>