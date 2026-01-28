창원영광교회, 구암2동에 선불카드 300만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 맞아 24번째 '사랑 나눔'



경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 관내 소재한 창원영광교회에서 설 명절을 맞아 어려운 이웃을 위한 선불카드 300만원을 기탁했다고 밝혔다.

창원영광교회 기탁.

AD

지난 27일 기탁된 선불카드는 교인들이 정성으로 모은 성금으로 마련되었으며, 관내 저소득 취약계층 30세대에 가구당 10만원씩 전달되어 훈훈한 명절을 보낼 수 있도록 지원될 예정이다.

특히 창원영광교회는 지난 2002년부터 매년 새해마다 빠짐없이 위문품을 기탁해오며, 올해로 24년째 지역사회를 위한 나눔을 실천하고 있어 지역 사회의 귀감이 되고 있다.

윤희진 담임목사는 "교인들의 따뜻한 마음이 모여 이웃들에게 전해질 수 있어 기쁘다"며 "작은 정성이지만 설 명절을 앞둔 이웃들에게 조금이나마 위로와 힘이 되기를 바란다"고 전했다.





AD

심양숙 구암2동장은 "오랜 기간 한 해도 거르지 않고 변함없이 이웃사랑을 실천해 주신 창원영광교회에 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 성품은 도움이 필요한 가정에 소중히 잘 전달하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>