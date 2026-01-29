변우석과 함께한 디스커버리 익스페디션 '반슬리 다운 숏패딩'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[2026 아시아소비자대상]

최고우수상 F&F



프리미엄 테크니컬 라이프스타일 아웃도어 브랜드 '디스커버리 익스페디션'(디스커버리)이 25FW 히어로 상품 '반슬리 다운 숏패딩'을 출시, 앰버서더 변우석과 함께한 화보를 공개했다.

'반슬리 다운 숏패딩'은 디스커버리의 기술력이 집약된 새로운 기능성 소재인 '히트코어 축열 안감'을 적용한 제품으로 뛰어난 보온성과 경량성을 자랑한다. 탄소 원자 구조로 이루어진 그라핀 원사는 보온성은 물론 경량성과 정전기 방지 기능까지 갖춘 고기능성 소재다.

AD

25FW 시즌 '반슬리 다운 숏패딩'은 디스커버리만의 기술력인 '히트코어 테크'를 통해 보온성을 탁월하게 개선했다. 디스커버리의 시그니처 다운 스타일이기도 한 '반슬리 다운 숏패딩'은 즉각적인 온기를 느낄 수 있으며, 경량성 또한 뛰어나 겨울 야외활동 시 가벼운 착용감으로 활용도가 높다.

디스커버리 관계자는 "이번 겨울 시즌에는 디스커버리 시그니처 다운 스타일인 반슬리 다운 숏패딩을 전년 대비 더욱 가볍고 따뜻한 고기능성 아이템으로 선보이고 있다"며 "최근 '액티브 웰니스' 트렌드에 맞춰 활동성과 스타일을 동시에 추구 하는 2539 고객들에게 일상 속 균형잡힌 에너지를 전할 수 있는 패셔너블한 데일리 다운으로 자리매김하고 있다"고 말했다.





AD

한편, 변우석과 함께 한 디스커버리 25FW '반슬리 다운 숏패딩'은 디스커버리 익스페디션 온라인몰과 전국 매장에서 만나볼 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>