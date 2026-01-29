착색·냄새 40% 줄인 '메디가드' 소재 밀폐용기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[2026아시아소비자대상]

최우수상 락앤락

글로벌 생활용품 기업 락앤락이 신소재 '메디가드(Mediguard)'를 적용한 밀폐용기로 아시아소비자대상을 수상하며, 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

메디가드 소재를 적용한 락앤락의 밀폐용기 '프레쉬 프로텍트'. 락앤락

메디가드 소재를 적용한 대표 제품은 밀폐용기 '프레쉬 프로텍트'다. 기존 자사 밀폐용기 대비 착색과 냄새 뱀을 40% 이상 줄였다. 김치나 양념류 등 냄새가 강한 식재료도 부담 없이 보관할 수 있다.

메디가드는 의료용 FDA DMF에 등록되고 미국 약전(USP) 최고 안전성 등급(Class VI)을 통과한 생체 적합성 원료를 사용한 제품에 부착하는 락앤락 자사 상표다. 위생성과 안정성을 동시에 강화한 것이 특징이다.

사면결착 밀폐구조와 중공형 실리콘 패킹을 적용해 음식물이 샐 걱정 없이 사용할 수 있다. 내구성이 뛰어나 전자레인지와 식기세척기에서도 사용 가능하다. 여기에 무광 매트 바디 디자인을 적용해 지문과 스크래치에 강하고 외관을 깔끔하게 유지할 수 있다.

락앤락은 메디가드 소재를 김치통 라인업으로도 확대 적용했다. ▲락앤락 김치통 ▲숨쉬는 김치통 ▲발효숙성 김치통 등 총 3종으로 용량은 2.6L부터 16L까지 다양하게 구성된다.





락앤락 관계자는 "메디가드는 색과 냄새 등 소비자의 불편을 해소한 제품으로 출시하자마자 호평을 받았다"며 "앞으로도 전 세계 소비자들의 니즈를 반영한 더 좋은 제품으로 세계 시장을 공략해 나갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

