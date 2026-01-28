수원 금곡동 '공공도서관' 건립된다…내년 3월 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 수원시 권선구 금곡동에 공공도서관이 건립된다.

수원시는 27일 신축 부지(금곡동 1080번지)에서 금곡동 공공도서관 기공식을 열었다.

금곡동 공공도서관은 연면적 1694㎡, 지하 1층·지상 3층 규모다. 1층에는 어린이·유아열람실, 다목적실, 휴게실이 들어선다. 2층에는 일반 열람실과 독서테마스탠드가, 3층에는 청소년열람실과 사무실 및 라운지 등이 조성된다.

2027년 2월 완공 예정이며 3월 개관한다. 총사업비는 109억원이다.

이재준 수원시장이 27일 금곡동 공공도서관 기공식에 참석해 이야기를 하고 있다. 수원시 제공

금곡동 공공도서관 건립 사업은 2021년 주민 서명운동을 계기로 시작됐다. 금곡동 일대에는 대규모 아파트 단지와 초중고교 등 교육시설이 밀집해 있지만, 걸어서 갈 수 있는 공공도서관이 없어 주민들이 지속해서 도서관 건립을 요구했다.

수원시는 지방재정 투자심사와 공유재산 심의, 건축설계 용역 등 사전 행정절차를 마무리하고, 주민설명회를 열어 주차·조경·휴게공간 등에 대한 주민 의견을 수렴했다. 주민 의견은 설계에 반영했다.





이재준 수원시장은 이날 기공식에서 "오랫동안 공공도서관 건립을 염원했던 주민 여러분께서 금곡동 공공도서관에 애정을 보내주시길 바란다"며 "주민들과 도서관 운영·특성화 방향을 함께 논의해 공공도서관이 금곡동의 새로운 문화 거점이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

