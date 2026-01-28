KAIST, '적색 마이크로LED'난제 해결…"고효율·초고해상도 구현"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고효율·초고해상도의 적색 마이크로LED로 현실보다 더 선명한 화면을 구현할 수 있는 신기술이 국내에서 개발됐다. 마이크로LED는 LED 스스로 빛을 내는 차세대 디스플레이다. TV와 스마트워치 그리고 가상·증강현실(VR·AR)의 화면을 구성하는 핵심 기술로 쓰인다. 다만 디스플레이 완성의 필수 조건인 빨강·초록·파랑(RGB)의 구현 중 적색(빨강) 마이크로LED의 구현은 그간 해결하기 어려운 문제로 인식됐다.

KAIST는 전기 및 전자공학부 김상현 교수 연구팀이 인하대 금대명 교수, 화합물 반도체 제조업체 큐에스아이, 마이크로디스플레이·반도체 SoC 설계 기업 라온택과 협업해 초고해상도에 전력 소모까지 최소화한 적색 마이크로LED 디스플레이 기술을 개발했다고 28일 밝혔다.

모놀리식 3D 직접 기술 이미지(AI 생성). KAIST 제공

공동연구팀은 이를 통해 최신 스마트폰 디스플레이 해상도의 3~4배, VR·AR 기기에서는 '현실에 가까운 영상'을 구현할 1700PPI급 초고해상도 마이크로LED 디스플레이를 구현하는 데 성공했다. PPI(Pixel Per Inch)는 화면을 구성하는 작은 점인 '픽셀'이 얼마나 촘촘하게 배치됐는지를 나타내는 지표다.

마이크로LED는 픽셀 자체가 발광하는 디스플레이 기술로 OLED보다 밝기와 수명 그리고 에너지 효율 면에서 뛰어나다. 하지만 적색 LED의 효율 저하 문제와 전사(Transfer) 공정의 한계는 그간 해결하기 어려운 난제로 꼽혔다.

적색 LED의 효율 저하는 '적색 픽셀'을 구현할 때 픽셀이 작아질수록 에너지가 새어나가 효율이 급격히 낮아지는 현상을 말한다. 전사 공정의 한계는 수많은 미세 LED를 하나씩 옮겨 심는 기존 공정 방식으로는 초고해상도 구현이 어렵고 불량률 역시 높다는 점을 의미한다.

공동연구팀은 이러한 문제를 동시에 해결했다. 먼저 알루미늄 인듐 인화물/갈륨 인듐 인화물(AlInP/GaInP)의 '양자우물 구조'를 적용해 픽셀이 작아져도 에너지 손실이 거의 없는 고효율 적색 마이크로LED를 구현했다.

양자우물 구조는 전자가 밖으로 빠져나가지 않도록 '에너지 장벽'을 세워 빛을 내는 공간에 가둬두는 기술로 픽셀이 작아져도 에너지 손실이 적은데다 밝고 효율적인 적색 마이크로LED 구현을 가능케 한다.

여기에 공동연구팀은 LED를 하나씩 옮기는 대신 회로 위에 LED 층을 통째로 쌓아 올리는 '모놀리식 3차원 집적 기술'을 적용했다. 이 방식은 정렬 오차를 줄이고 불량률을 낮춰 초고해상도 디스플레이를 안정적으로 제작할 수 있는 장점을 보였다. 이 과정에서 회로 손상을 막는 저온 공정 기술도 확보했다.

(뒷줄 왼쪽부터) KAIST 박주혁 박사, KAIST 김현수 박사과정, (앞줄 왼쪽부터) KAIST HaoiLe Bao 석사과정, 김채연석사과정, (상단 왼쪽부터) KAIST 김상현 교수, 인하대 금대명 교수. KAIST 제공

이번 연구는 마이크로LED에서 구현하기 가장 어렵다고 알려진 초고해상도 적색 마이크로LED를 실제 구동 가능한 디스플레이로 입증했다는 점에서 의미를 갖는다.

공동연구팀은 개발한 기술이 AR·VR 스마트 글래스와 차량용 헤드업 디스플레이(HUD), 초소형 웨어러블 기기 등 차세대 디스플레이 분야에서도 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 내다본다.

김 교수는 "이번 연구는 마이크로LED 분야에서 장기간 해결하지 못했던 적색 픽셀 효율과 구동 회로 집적 문제를 동시에 풀어냈다는 점에서 의미 깊다"며 "이 기술이 상용화될 수 있도록 차세대 디스플레이 기술로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





한편 이번 연구는 KAIST 정보전자연구소 박주혁 박사가 제1 저자로 참여했다. 연구 결과(논문)는 국제 학술지 'Nature Electronics'에 지난 20일 게재됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

