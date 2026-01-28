서울 중구, '힙당동'에 신당역 공영주차타워 착공…123면 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존 26면서 5배 증가…12월 준공 예정

서울 중구(구청장 김길성)가 신당역 일대 주차난 해소를 위해 공영주차타워 건립 공사를 27일 착공했다고 28일 밝혔다. 이 시설은 공영 기계식 주차타워로 올해 12월 준공 예정이다.

김길성 중구청장이 신당역 주차타워 착공식에서 기념사를 하고 있다. 중구 제공.

주차타워는 기존 신당공영주차장 부지(1,011㎡)에 지하 1층~지상 6층, 연면적 2,621.4㎡, 높이 42.45m 규모로 조성된다. 주차 공간은 지상 3~6층에 걸쳐 마련되며, 총 123면으로 기존 26면보다 약 5배 늘어난다.

그간 신당역 공영주차장은 인근 주택가와 상점가, 최근 핫플로 떠오른 '힙당동'과 신중앙시장 상권의 주차 수요를 감당하기엔 공간이 부족했다.

주차타워 지하 1층은 지하철 2·6호선이 지나는 신당역 지하와 연결된다. 지난 12월 3일 개통한 '신당역-신당지하상가 연결 지하통로'를 이용하면 지상 퇴계로를 건너지 않고도 신중앙시장과 힙당동 등 건너편 상권을 안전하게 오갈 수 있다.

주차타워 외부에는 열린 공원을 조성해 휴식 공간을 제공하며, 담장과 건물로 가로막힌 다산로와 퇴계로를 잇는 보행 통로 역할도 한다. 1층에는 개방형 화장실이, 2층에는 중구 튼튼센터 2호점과 주민커뮤니티 시설이 들어선다. 건물 옥상에는 태양광 시설을 설치한다.

시설은 최신 기계식 시스템을 도입해 출차 시간을 60~90초 수준으로 단축하고, 24시간 근무 인력을 배치한다. 입구 근처에 대기 주차면을 확보해 주변 도로 정체를 최소화할 계획이다.

27일 열린 착공식에는 김길성 중구청장을 비롯해 주민과 관계자 등 100여 명이 참석했다.





김길성 중구청장은 "신당역 주차타워는 도심의 협소한 부지를 효율적으로 활용해 주차 문제를 해결하는 새로운 시도"라며 "주차 공간 확충은 물론, 지하철과 전통시장, 지역 상권을 유기적으로 연결해 주민과 방문객 모두가 변화를 체감할 수 있는 랜드마크로 조성하겠다"고 말했다.

신당역 주차타워 조감도. 중구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

