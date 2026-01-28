'한파에 관리비 폭탄' 노후 빌딩, AI가 해결사로 부상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설비 노후화 에너지 손실 주원인…한파에 관리비 비상

에스원 솔루션 주목

AI가 보이지 않는 에너지 낭비 사전 차단

올겨울 연일 한파가 이어지면서 '인공지능(AI) 빌딩 에너지 솔루션'이 노후 건물 관리의 새로운 해법으로 떠오르고 있다. 국내 빌딩의 44%인 준공 30년 이상 노후 빌딩은 대부분 단열 성능 저하와 설비 노후화로 인한 에너지 손실을 겪고 있다. AI가 에너지 사용 패턴을 학습해 최적의 운영 방안을 제시, 이런 문제를 해결하는 것이다. 에스원의 빌딩에너지 관리시스템(BEMS)이 대표적이다.

28일 에스원은 자사 빌딩에너지 관리시스템이 '사전 예측'으로 에너지 효율을 극대화하고 있다고 밝혔다. 건물 곳곳에 설치된 센서가 에너지 사용량을 실시간으로 수집하고, AI가 자체 알고리즘으로 이를 분석해 이상 징후를 자동으로 잡아낸다는 설명이다.

AI는 냉난방·조명·환기 설비가 제대로 작동하는지 24시간 감시하다가 평소와 다른 움직임을 보이면 즉시 알려주기도 한다. 또 '이 건물은 오전에 에너지를 많이 쓴다', '여름철 오후 3시에 냉방 효율이 떨어진다'처럼 건물의 에너지 사용 습관을 파악해 언제 어떤 설비를 어떻게 조절하면 좋을지 구체적인 방법을 제안한다. 필요하면 시스템이 직접 설비를 제어해 에너지 낭비를 막는다.

에스원 직원이 'AI 빌딩 에너지 솔루션'을 활용해 건물 에너지 사용 현황을 실시간 모니터링하고 있다. 에스원

에스원에 따르면 서울 강남구 일원동의 한 빌딩은 이 솔루션 도입 첫해 에너지 사용량을 5.4% 줄였고, 청담동의 빌딩은 7.3%를 절감했다. 에너지 비용이 연간 10억원인 건물 기준 각각 5400만원, 7300만원을 절약한 셈이다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영도 지원한다. AI가 실시간으로 수집된 에너지 사용량을 분석하고 에너지원별 배출 계수를 적용해 온실가스 배출량을 자동으로 산정하면 기업은 이 데이터를 ESG 보고서에 활용할 수 있다.

사물인터넷(IoT) 센서 기반 스마트 건물관리 시스템도 노후 건물 관리를 돕는다. 이 시스템은 기계실과 배관실 등 핵심 설비에 온도·수위 센서를 설치해 24시간 감시한다. 설정 온도 이하로 떨어지거나 물탱크 수위가 급변하면 에스원 관제센터와 관리자에게 즉시 알림을 제공해 신속한 대응이 가능하다.

서울 마포구 소재의 한 기업은 에스원의 솔루션 덕분에 실시간 알림과 관제센터의 신속한 조치가 이뤄져 대규모 침수 사고로 이어질 뻔한 상황을 막았다. 또 다른 기업은 배관 파손 사고를 조기에 감지해 대형 사고로 번지는 것을 피할 수 있었다.





에스원 관계자는 "80년대 후반부터 90년대 초반까지 이어진 건설 붐 시기에 건축된 빌딩들이 30년을 넘기면서 에너지 효율 저하 문제가 사회적 과제로 떠오르고 있다"며 "AI 기술을 활용해 에너지 절감과 안전 관리를 동시에 실현할 수 있는 솔루션을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

