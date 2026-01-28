강원관광재단, '킥오프 워크숍' 개최…'강원 방문의 해' 성공 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원관광재단(이하 재단)은 지난 27일 '2026년 강원관광재단 킥오프 워크숍'을 개최하였다.

최성현 강원관광재단 대표가 지난 27일'2026년 강원관광재단 킥오프 워크숍'을 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

재단 대회의실에서 진행된 이번 워크숍은 전 임직원이 함께 한 팀이 되어 지난해부터 추진해온 강원 방문의 해를 성공적으로 이어갈 수 있도록 역량을 결집하는 계기로 만들고자 마련되었다.

특히, 2년 차에 접어든 강원 방문의 해를 보다 효과적으로 추진하고자 부서별 핵심 연계사업과 방안을 발표하며 2026년 올 한 해 전사적인 사업 추진 방향성에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

또한 급변하는 대외 관광 환경에 대응하고자 부서별 현안 및 협조사항 등에 대해서도 공유하며, 협업을 통한 재단 내 긴밀한 협력체계를 강화하였다.





강원관광재단이 지난 27일'2026년 강원관광재단 킥오프 워크숍'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원관광재단 제공

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 워크숍은 전 직원이 유기적으로 소통하고 움직이며 2026년 강원 방문의 해를 성공적으로 운영하기 위한 의지를 함께 다진 자리로써, 'K-글로벌 관광수도 강원특별자치도'로 도약하고자 전 직원이 함께 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

