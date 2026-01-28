[클릭 e종목]"SK텔레콤, 배당 정상화 확인 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 28일 SK텔레콤에 대해 배당 정상화에 대한 확인이 필요하다며 투자의견 시장수익률(Marketperform)을 유지하고 목표주가는 6만7000원을 제시했다.

김회재 대신증권 연구원은 "SK텔레콤의 작년 4분기 매출액은 4조4000억원(-3% yoy), 영업이익은 653억원(-74% yoy)을 전망한다"며 "작년 사이버 침해 사고 관련 고객 보상과 인력 효율화에 따른 인건비 증가로 이익이 부진할 전망"이라고 밝혔다.

다만 김 연구원은 "올해 영업이익은 1조8000억원으로 작년 대비 79% 상승하며 2024년 수준을 회복할 것"이라며 "올해 1월 KT 위약금 면제 동안 약 20만명의 가입자가 유입된 것으로 추정된다"며 이익 상승의 배경을 설명했다.

그는 "1분기에 배당 불확실성이 해소되는 것이 중요하다"며 올해 예상되는 총주주환원 수익률은 4%로 KT나 LG유플러스 등 경쟁사보다 낮은 편"이라고 분석했다.





이어 "작년 발생한 사이버 보안 침해 관련 비용 중 일부 환입이 적용되고 인공지능(AI) 성과 등 실적 추정 상향 및 배당 불확실성이 해소되면 목표주가는 8만원이 가능하다"고 덧붙였다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

