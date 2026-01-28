부산교육청, 월드비전 부산사업본부로부터 1억 5000만원 교육기부금 전달받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위기아동 지원·학생맞춤통합지원사업 활용



주거·생계·의료 위기와 정신건강 지원 강화

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 27일 교육청에서 월드비전 부산 사업본부(본부장 이현)로부터 총 1억 5000만원 상당의 교육기부금을 전달받았다.

부산교육청이 월드비전 부산사업본부로부터 1억5000만원 교육기부금을 전달받고 있다. 부산교육청 제공

이번 기부금은 위기 상황에 놓인 학생들을 지원하기 위한 사업에 사용될 예정이다. 부산교육청은 월드비전 부산 사업본부와 협력해 위기 아동 지원사업으로 갑작스러운 주거·생계·의료 위기에 처한 가정의 아동을 대상으로 올해 7000만원을 우선 지원할 계획이다.

또 학생 맞춤 통합지원사업의 일환으로 저소득층 가정 학생 중 정신과 병·의원 검사, 치료 및 상담이 필요한 학생을 대상으로 검사비와 진료·치료비 지원에 총 8000만원을 투입한다.

김석준 교육감은 "월드비전의 다양한 기부 사업은 부산의 위기 학생들에게 큰 힘이 되고 있다"며 "부산지역 학생들이 정서적 안정과 마음 건강을 지키고, 각자의 꿈을 실현할 수 있도록 교육청도 최선을 다하겠다"고 말했다.





부산교육청은 민관 협력을 통해 위기 학생을 조기에 발굴하고, 학생 맞춤형 지원을 강화해 나갈 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

