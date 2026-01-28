영등포땡겨요, 주문 50배 증가…올해 50억 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 3일 25억 우선 발행…최대 20% 할인

"지역 화폐 할인으로 땡겨요 이용이 늘면서 신규 고객 유입과 매출 증가 효과가 동시에 나타나고 있어요. 중개 수수료가 낮아져 운영 부담도 많이 줄었습니다."(음식점 운영 가맹점주)

“상품권 할인으로 외식비 부담이 줄었어요. 가맹점을 더 확대해 동네 곳곳에서 이용할 수 있기를 바래요.”(1인 가구 청년)

최호권 영등포구청장. 영등포구 제공.

서울 영등포구(구청장 최호권)가 올해 공공배달앱 전용 '영등포땡겨요 상품권' 50억원을 발행한다.

구는 50억원 중 25억원을 다음 달 3일 우선 발행한다. 15% 선할인과 5% 페이백을 적용해 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 영등포땡겨요 상품권은 공공배달앱 '땡겨요'와 연계한 모바일 상품권으로 구민은 할인된 금액으로 구매해 사용할 수 있고, 가맹 소상공인은 저렴한 중개 수수료 혜택을 받을 수 있다.

구는 지난해 총 53억5000만원 규모의 상품권을 발행해 모두 소진했으며, 가맹점 수는 2518개소로 확대됐다. 이용자 수는 지난해 1월 6만5000여 명에서 12월 13만여 명으로 2배 이상 증가했고, 주문 건수는 같은 기간 6600여 건에서 33만5000여 건으로 5배 늘었다. 하반기 월평균 결제액은 11억7000만원으로, 상반기 2억1000만원 대비 5배 이상 확대됐다.

구는 상품권 발행 규모와 참여 가맹점을 지속적으로 확대해 지역 소비가 골목상권 활성화로 이어질 수 있도록 운영을 강화할 계획이다.





최호권 영등포구청장은 "특히 외식 수요가 높은 청년들의 소비 부담을 낮추고, 소상공인 매출 회복으로 이어질 수 있기 바란다"며 "현장에서 체감할 수 있는 민생경제 지원을 지속해 나가겠다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

