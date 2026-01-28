함양군, 경남도청 방문해 현안 사업 국도비 확보 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 현안 사업 설명·지원 가능성 검토로 실질적 성과 기대

경남 함양군 일자리경제과는 최근 업무 협력 강화를 도모하고 주요 현안 사업에 대한 국도비 확보 방안을 논의하기 위해 경남도청을 방문했다고 밝혔다.

함양군은 경남도청 에너지산업과는 비롯한 7개 부서와 면담을 진행하며, 경제·산업·에너지·일자리 분야의 주요 현안 사업을 설명하고, 향후 협력 방안과 재정 지원 가능성에 대해 심도 있는 협의를 이어갔다.

함양군 경남도청 방문 국·도비 확보 논의 현장 사진

주요 협의 내용으로는 ▲전통시장 제1주차장 아케이드 설치 사업 건의 ▲이은농공단지 도로 보수 등 농공단지 재정비 사업 건의 ▲마을 단위 액화 석유 가스(LPG) 소형저장탱크 보급 사업 도비 지원 건의 ▲규제자유특구 추진 방향 논의 ▲지역 산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업 협의 등이 포함됐다.

특히 농공단지 재정비 사업과 관련해서는, 도비 전환 사업으로 2026년 추경 또는 2027년 본예산 편성 가능성에 대한 긍정적인 답변을 받았으며, 다수 사업에 대해서도 전반적으로 긍정적인 검토 의견을 끌어내는 성과를 거뒀다.





군 관계자는 "이번 경남도청 방문을 통해 주요 현안 사업에 대한 공감대를 형성하고, 향후 국도비 확보를 위한 협력 기반을 한층 강화할 수 있었다"라며, "앞으로도 도와의 지속적이고 적극적인 소통을 통해 지역 경제 활성화와 일자리 창출에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

