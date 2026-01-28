[날씨]당분간 중부지방 중심으로 강추위 계속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건조한데 바람 강해…화재 예방 유의

수요일인 28일 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지겠다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -9.3도, 인천 -7.3도, 수원 -8.8도, 춘천 -13.0도, 강릉 -4.3도, 청주 -7.4도, 대전 -8.7도, 전주 -7.2도, 광주 -3.6도, 제주 2.5도, 대구 -3.4도, 부산 -1.3도, 울산 -3.1도, 창원 -1.8도 등이다.

낮 기온은 -3∼7도로 예보됐다.

기온이 큰 폭으로 떨어지며 영하권 강추위를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자

경기도와 강원내륙·산지, 충청내륙, 경북권내륙·북동산지 등에서 당분간 아침 기온이 -10도 안팎으로 낮겠고, 낮 기온도 중부지방을 중심으로 영하권에 머물겠다. 강한 바람으로 체감온도는 더 낮겠다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기내륙, 강원중·남부내륙, 강원동해안·산지, 전남동부남해안, 경상권은 바람도 강하게 불면서 산불과 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다. 당분간 기온이 낮아 내린 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전도 신경 써야 한다.

미세먼지 농도는 청정한 북서 기류 유입과 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'이겠다.

오후부터는 동해상을 중심으로 돌풍이 불거나 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해·남해 1.0∼2.5m로 예상된다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

