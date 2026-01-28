용산구, 마을버스 기사에 월 30만원 처우개선비 지원

운수업체와 협약…안전운행 교육 강화

서울 용산구(구청장 박희영)가 마을버스 운수종사자 60여 명에게 매월 30만원의 처우개선비를 지원하기로 하고, 27일 지역 내 운수업체와 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

박희영 용산구청장(오른쪽 두 번째)이 ‘용산구 마을버스 운수종사자 처우개선을 위한 업무협약식’에서 마을버스 운수업체 관계자들과 기념사진을 찍고 있다. 용산구 제공.

이번 협약은 ‘서울시 용산구 마을버스 재정지원에 관한 조례’에 근거해 일회성 지원이 아닌 구와 운송사업자가 역할을 분담하는 제도적 협력 사업으로 추진됐다. 마을버스 업계는 그동안 기사 채용 난항과 시내버스로의 잦은 이직으로 인력 운영에 어려움을 겪어 왔다.

협약식에는 박희영 용산구청장과 남산운수·금양운수·태영교통 등 지역 마을버스 운수업체 대표들이 참석했다. 협약에 따라 구는 운수종사자에게 매월 30만원(분기별 90만원)을 지원한다. 운수업체는 이를 바탕으로 종사자 채용을 확대하고 근무 환경을 안정화한다. 또한 무정차 통과 및 난폭운전 근절 등 안전운행 교육을 강화해 서비스 품질을 높인다.

구는 이번 지원으로 마을버스 기사들의 장기 근속을 유도하고, 배차 안정성과 안전운행 수준을 높여 주민 교통 불편을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.





박희영 용산구청장은 "마을버스는 주민 일상과 가장 가까운 교통수단인 만큼, 운수종사자의 처우 개선은 곧 교통서비스의 질을 높이는 일"이라며 "구는 처우개선비 지원을 통해 안정적인 근무 여건을 만들고, 운수업체는 인력 확충과 안전운행에 책임을 다함으로써 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

