장애인 생활체육 참여율 34.8% '전년比 0.4%P 하락'

문체부 '2025년 장애인 생활체육조사' 발표

지난해 장애인 생활체육 참여율이 34.8%를 기록해 전년대비 0.4%포인트 하락한 것으로 나타났다.

문화체육관광부는 대한장애인체육회와 함께 전국 등록 장애인 1만명(만 10~69세)을 대상으로 실시한 '2025년 장애인 생활체육조사(2024년 9월~2025년 8월 기준)' 결과를 28일 발표했다.

장애인 생활체육 참여율은 최근 1년간 재활치료 목적을 제외하고 주 2회 이상, 1회당 30분 이상 집 밖에서 운동한 '완전 실행자' 비율을 뜻한다. 장애인 생활체육 참여율은 코로나19가 확산했던 2021년 이후 4년 만에 전년대비 하락했다.

장애인들은 운동 장소로 '야외·등산로·공원 등 주변 야외'를 이용한다는 응답이 45.4%로 가장 많았고, '체육시설'이 18.2%, '집 안'이 9.4%로 뒤를 이었다. 체육시설 이용 이유로는 '거리가 가까워서'가 38.2%로 가장 높았으며, '이용료가 무료 또는 저렴해서(22.8%)', '전문적인 체육시설이 있어서(17.5%)' 순이었다.· 반면 체육시설을 이용하지 않는 이유로는 '혼자 운동하기 어려워서(26.8%)', '체육시설과 거리가 멀어서(17.1%)', '시간이 부족해서(13.6%)' 등이 꼽혔다.

생활체육 참여 정도가 높은 장애인들이 그렇지 않은 장애인들보다 행복감이 더 높은 것으로 나타났다. 완전 실행자의 행복도는 평균 3.39점으로 가장 높았고, 불완전 실행자는 3.33점을 기록했다. 운동하지 않고 운동 의지도 없는 장애인의 행복도 지수는 2.99점에 그쳤다.

장애인들이 운동을 할 때 가장 필요로 하는 지원으로는 '비용 지원'이 34.7%로 가장 많았으며, '장애인용 운동용품 및 장비(15.5%)', '장애인 생활체육 프로그램(15.0%)', '체육시설 내 장애인 편의시설(12.8%)', '장애인 생활체육 지도(9.1%)'가 뒤를 이었다. 향후 이용하고 싶은 체육시설 유형으로는 '공공 체육시설-통합 시설'이 33.7%로 가장 높았다.

문체부는 장애인의 생활체육 참여율을 높이기 위해 2026년에도 기반 시설 확충과 비용 지원, 프로그램 확대를 지속 추진할 계획이다. 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 사회통합형 체육시설인 '반다비 체육센터'의 개소당 건립 지원액을 지난해보다 10억원 증액하고, 전국 등록 장애인 2만5900명을 대상으로 '장애인 스포츠강좌 이용권'을 지원한다. 또한 장애인 체력인증센터를 전국 17개 시·도에서 운영하며 다양한 생활체육 프로그램을 제공할 방침이다.





2025년 장애인 생활체육조사 결과 보고서는 2월 초부터 문체부 누리집과 문화셈터, 국가통계포털에서 확인할 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

