기업 체감경기 석달만에 악화…제조업·비제조업 희비 교차 [3분 브리프]

①기업 체감경기 석달만에 악화…서비스업 등 비제조업 부진
②계란 수급 불안에 긴급 수입…미국산 신선란 이달 말 공급
③산업부, 산업혁신기반구축에 2685억…AI 기반 제조 혁신 가속
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 빅테크 실적 기대 고조
○S&P 장중 사상 최고치 마감
○다우는 보험주 쇼크에 하락
■ "수출 대기업만 웃었다" 기업 체감경기, 석 달 만에 하락 전환
○"수출 확대" 제조업 개선에도…비제조업 악화 결과
○제조업 내에서도 대기업·중소기업 격차 10.0P…2023년 9월 이후 최대
■ 식탁 압박하는 에그플레이션…미국산 신선란 해법될까?
○설 앞두고 미국산 224만개 수입
○가격 안정 효과·지속성은 물음표
■ 정부, AI 기반 제조혁신 지원에 2685억 투입
○28개 신규과제 선정·공유형 연구공간 의무화
○M.AX 중심 제조 AI 인프라 고도화
○세계경제포럼 보고서
○"미·중처럼 전 영역 장악은 한계"
○"하드웨어 강점 위에 모델·서비스 확장 중요"
○5대은행 이달 골드바 판매액, 전월比 2배 이상 폭증
○골드뱅킹 잔액도 2조원 넘겨
○"올인 투자 조심해야"
○국내
○해외
00:00 미국 CB 소비자신뢰지수(1월)
01:00 미국 모기지 시장지수
04:00 미국 대통령 트럼프 연설
06:30 미국 미국석유협회(API) 주간 원유 재고
08:50 일본 통화정책회의록
09:30 호주 소비자물가지수(YoY) (4분기)
16:00 독일 GfK 소비자동향(2월)
19:30 독일 10년물 Bund 국채 입찰
21:00 미국 모기지 재융자지수
22:30 미국 대통령 트럼프 연설
23:45 캐나다 금리 결정
23:45 캐나다중앙은행 통화정책 보고서
