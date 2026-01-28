봉화군, 봄 산림에 ‘불씨 차단선’ 친다…2026 산불 예방 체계 전면 가동

논·밭두렁 소각 봉쇄·입산 화기 무관용
생활 속 산불 원천 차단
봉화군이 건조한 날씨와 강풍이 겹치는 봄철을 맞아 2026년 봄철 산불 조심 기간에 본격 돌입하고, 산불 예방을 최우선 과제로 한 선제 대응체계를 가동했다.
군은 산불 발생 가능성이 급증하는 시기를 앞두고 산불방지대책본부를 중심으로 산림재난대응단과 산불 감시 인력을 주요 산림 인접 지역과 상습 취약지에 집중적으로 배치해 상시 감시 및 순찰을 강화하고 있다. 산불 발생 이전 단계에서 위험 요인을 차단해 피해를 원천 봉쇄하겠다는 전략이다.
특히 봄철 산불의 주요 원인으로 지목돼 온 논·밭두렁 및 농산폐기물 소각 행위를 전면 금지하고, 산림과 인접한 지역에서의 불법 소각 행위에 대해 집중 단속을 실시할 방침이다. 적발 시에는 관련 법령에 따라 과태료 부과 등 강력한 행정 조치를 적용한다.
입산 시 화기 소지 역시 엄격히 제한된다. 군은 라이터·성냥 등 인화물질 소지가 산불로 직결될 수 있는 중대한 위험 요소라고 판단하고, 계도와 단속을 병행해 무관용 원칙으로 대응할 계획이다.
아울러 마을 방송과 현수막, 전광판, SNS 등 다양한 홍보 매체를 활용해 산불 예방 수칙을 집중적으로 안내하고, 산불 발생 시 신속한 신고를 통해 초동 진화가 이뤄질 수 있도록 주민들의 적극적인 협조를 당부하고 있다.
봉화군 관계자는 "산불은 한순간의 방심이 대형 재난으로 이어질 수 있는 만큼 무엇보다 예방이 중요하다"며 "군민 모두가 산불 예방의 주체라는 인식을 갖고 논·밭두렁 소각 금지와 입산 시 화기 소지 금지 등 기본 수칙을 반드시 지켜주시길 바란다"고 강조했다.
산불 대응의 성패는 '진화 속도'보다 '예방의 밀도'에 달려 있다. 봉화군이 선택한 선제 차단 전략은 행정의 책임과 주민 참여가 맞물릴 때 가장 큰 효과를 발휘한다. 봄철 산림을 지키는 가장 확실한 방법은 작은 불씨 하나도 허용하지 않는 생활 속 경계심이다.
