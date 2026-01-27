[내일 날씨]"따뜻하게 입고 가세요"…중부 -10도 안팎 강추위

아침 최저기온 -16~-3도
대기 매우 건조, 화재 주의
미세먼지 농도는 전국 '좋음'
수요일인 28일 전국이 대체로 맑은 가운데 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지겠다.
강원 동해안을 제외한 중부지방을 중심으로는 낮 기온도 0도 이하로 나타나 매우 춥겠다.
아침 최저기온은 -16~-3도, 낮 최고기온은 -4~7도로 예보됐다.
서울과 일부 경기 내륙, 강원 중·남부 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부 남해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 산불과 화재 위험이 높아 각별한 주의가 필요하다.
울릉도와 독도에는 27일부터 사흘간 10~20㎝의 눈 또는 10~20㎜의 비가 예보됐다.
당분간 기온이 낮아 내린 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 안전에 유의해야 한다.
미세먼지 농도는 전국에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~4.0m, 서해 1.0~3.0m, 남해 1.0~2.5m로 예상된다.
