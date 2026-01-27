서천에 차려진 故이해찬 분향소…민주주의 거목을 보내다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충남 출신 7선 정치인 추모…31일까지 봄의마을서 군민 분향

충남이 낳은 정치 거목 故 이해찬 전 국무총리를 기리는 분향소가 서천에 마련됐다. 민주화 운동의 최전선에서 시대와 맞섰고, 7선 국회의원과 국무총리를 지내며 한국 정치의 한 축을 이끈 고인의 마지막 길을 군민들과 함께 경건하게 배웅하기 위한 자리다.

서천군은 '故 이해찬 전 국무총리 서천군추모위원회'를 구성하고, 오는 31일까지 봄의마을 소녀상 인근에 분향소를 설치·운영한다.

분향은 오후 10시까지 가능하며, 31일 오후 5시에는 공식 추모 행사가 열릴 예정이다.

추모위원회는 민주평화통일자문회의 서천군협의회장인 양금봉 전 충남도의원을 위원장으로, 이강선 서천군의원을 집행위원장으로 구성됐다.

또 유승광 박사와 김억수 서천생태문화학교 상임이사 등 지역 인사들도 추모위원으로 참여했다.

故 이해찬 전 국무총리는 지난 23일 베트남 출장 중 심근경색으로 쓰러져 치료를 받던 중 별세했다. 향년 73세. 유해는 이날 오전 인천국제공항을 통해 국내로 운구됐다.

1952년 충남 청양에서 태어난 故 이해찬 전 총리는 유신 시절 민청학련 사건과 김대중 내란음모 사건 등으로 옥고를 치르며 민주화 운동의 선봉에 섰다.

1988년 제13대 국회 입성을 시작으로 7선 국회의원을 지내는 동안 단 한 번의 낙선도 허용하지 않은 정치 이력을 남겼다. 국무총리와 여당 대표를 역임하며 '불패의 전략가'로 불렸고, 정책과 정무를 겸비한 정치인으로 평가받는다.

양금봉 추모위원장은 "이해찬 전 총리는 불의에 타협하지 않는 선비 정신과 정책적 치밀함을 동시에 갖춘 우리 시대의 큰 어른이었다"며 "고향 충남을 넘어 대한민국이 나아갈 길을 제시했던 그의 정신을 서천군민과 함께 되새기고자 한다"고 말했다.





분향소는 31일까지 누구나 자유롭게 헌화와 분향이 가능하다. 추모위원회는 조문객들의 편의를 위해 안내 인력을 배치하고, 고인의 생전 기록과 정치적 발자취를 담은 추모 공간도 함께 운영할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

