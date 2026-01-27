경남도 "신규 원전 2기·SMR 건설 환영" … 도내 기업 일감 3조원 확보 예상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경상남도가 신규 원전 2기와 소형모듈원자로(SMR) 건설을 확정한 정부의 제11차 전력수급기본계획 발표를 환영하고 나섰다.

전날 정부는 대형원전 2기를 2037~2038년, 소형원전 1기를 2035년 준공을 각각 목표로 추진하겠다고 밝혔다.

이에 대해 경남도는 "이번 신규 원전 건설 확정은 대한민국 원자력산업의 정상화와 수출에 탄력을 붙이는 결정적인 신호탄이 될 것"이라고 했다.

이어 "정부의 실용주의 원칙에 입각한 원전 활용 기조에 발맞춰, 도내 원전 기업이 실질적인 수주 성과를 거둘 수 있도록 행정적, 재정적으로 적극적으로 지원할 계획"이라며 "경남이 대한민국과 전 세계 원전 산업의 흔들리지 않는 중심지가 되도록 다양한 정책을 마련해 정부 정책으로 반영되게 최선을 다하겠다"고 강조했다.

경남도청. 이세령 기자

그간 경남도는 신한울 3·4호기와 체코 두코바니 신규 원전 건설 프로젝트 이후 본격적인 소형원전 상용화 시점까지의 도내 원전기업 일감 확보 어려움을 정부에 전달하며, 제11차 전력수급기본계획대로의 신규원전 건설을 꾸준히 건의해 왔다.

도는 2024년 10월 착공한 신한울 3·4호기 건설 사례에 비춰볼 때, 이번 신규원전을 건설하면 주기기를 제작하는 두산에너빌리티 등 도내 원전기업 340여곳이 3조원 이상의 일감을 추가 확보할 것으로 예상했다.

또 소형모듈원전 제조 전환을 위해 필요한 투자 여력을 확보할 것이라고 기대했다.

도는 올해 도내 원전 기업 대상 성장펀드 조성(586억원), 중소기업 원자력 특별자금 지원(350억원) 등 기업 대상 금융과 인증 지원에 역량을 집중해, 기업의 자금 유동성을 선제적으로 확보할 계획이다.

또 원전기업 수출 컨설팅 지원사업(5억원)으로 국내 품질 인증 취득과 갱신을 밀착 지원해 도내 기업들의 수주 경쟁력을 뒷받침한다.





아울러 소형모듈원전 제작 및 시험검사 지원센터 건립, 소형모듈원전 혁신제조 국산화 기술 개발 등을 병행해 도내 기업들이 미래 소형모듈원전 제조 시장까지 주도하도록 지원할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

