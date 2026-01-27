논산 탑정호 복합문화휴양단지 오는 2027년 착공



250실 리조트·웰니스워터파크 조성… 민관 협력 관광개발 본격 착수



백성현 논산시장이 탑정호 복합문화 휴양단지 조성사업 보고회에 참석했다./논산시

충남 논산시가 탑정호 일원을 체류형 관광 거점으로 조성하기 위한 복합문화 휴양단지 개발에 착수했다.

논산시는 27일 시청 회의실에서 '탑정호 복합문화 휴양단지 조성사업' 1단계 자문(컨설팅) 보고회를 개최하고, 사업 추진 방향과 주요 시설 계획을 공개했다.

이날 보고회에는 논산시와 충남도를 비롯해 ㈜한국토지신탁, ㈜부린D&C, ㈜호텔롯데, 한국투자리얼에셋운용㈜, ㈜정림종합건축사사무소 관계자 등이 참석해 1단계 개발 콘셉트와 콘텐츠 구성 방안을 논의했다.

시에 따르면 1단계 사업으로 탑정호 일원에 ▲250실 규모의 리조트형 가족호텔 ▲약 3천 평 규모의 웰니스 워터파크 ▲700석 규모의 연회장이 조성될 예정이다.

아울러 가족 단위 관광객과 체류형 방문객을 위한 각종 편의시설과 체험 공간도 마련된다.

이번 1단계 사업은 민간사업자와 TSA(Technical Services Agreement) 계약을 체결한 ㈜호텔롯데가 휴양시설 개발 콘셉트와 운영 자문을 맡아 추진되고 있다.

시는 이를 통해 시설 기획 단계부터 운영을 고려한 개발을 추진한다는 방침이다.

시는 올해 안에 세부 설계를 완료하고, 실시계획 승인과 지역활성화 투자자금(펀드) 신청 절차를 거쳐 2027년 착공을 목표로 하고 있다.

논산 탑정호 복합문화 휴양단지 조성사업 보고회 모습

앞서 시는 지난해 충남도, ㈜한국토지신탁과 '탑정호 복합문화 휴양단지 조성사업' 성공 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 논산시와 충남도는 행정적·재정적 지원을 맡고, ㈜한국토지신탁은 사업계획 수립과 사업비 조달 방안을 담당하며 사업 추진의 안정성을 확보했다.

시는 1단계 사업을 차질 없이 추진하는 한편, 사업 완료 이후 운영 실적과 성과를 바탕으로 2단계 사업 추진 여부를 검토할 계획이다.





백성현시장은 "탑정호 복합문화 휴양단지는 논산 관광의 체류 기반을 확충하는 핵심 사업"이라며 "관광과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 사업을 계획대로 추진하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

