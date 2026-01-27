장민영 기업은행장, 취임 후 첫 인사…정책금융·AI 대전환 방점

여성 임원 4명 '역대 최대'

IBK기업은행은 27일 신임 부행장 2명을 포함해 총 2362명이 승진·이동하는 2026년 상반기 정기인사를 단행했다고 밝혔다. 이번 인사는 장민영 은행장 취임 이후 처음으로 이뤄진 정기인사로, 정책금융과 AI(인공지능) 대전환에 방점을 뒀다는 설명이다.

신임 부행장에는 IT 전문가인 윤인지 부행장과 개인금융 분야에 정통한 오정순 부행장이 선임됐다. 윤 부행장은 IT금융개발부와 IT개발본부장을 거친 35년 경력의 IT 전문가로, AI 대전환을 뒷받침할 IT 인프라 확충과 시스템 경쟁력 강화를 총괄하게 된다. 오 부행장은 자산관리사업부와 개인고객본부장 등을 역임하며 개인고객 부문 전반에 대한 이해도가 높다는 평가를 받아, 은행의 균형 성장을 위한 개인금융 기반 확대를 맡게 됐다.

이번 인사로 기업은행의 여성 임원은 총 4명으로 늘어나나 창립 이래 최대 규모를 기록했다. 은행 안팎에서는 역량 중심의 여성 인재 발탁을 중시하는 장 은행장의 인사 기조가 상징적으로 드러난 사례라는 평가가 나온다.

영업 현장과 본부 조직에서도 대규모 발탁이 이뤄졌다. 정책금융 성과를 입증한 영업점장 4명이 지역 본부장으로 승진했다. 전략기획과 IT·보안 분야에서는 은행장의 경영 방향을 실행할 핵심 인사들이 본부장급으로 전진 배치됐다. 김정애 가양동지점장을 인천동부지역본부장, 고성재 남동2단지 지점장을 경서지역본부장, 이정화 금사공단지점장을 대구·서부지역본부장, 정광석 여의도 지점장을 전략기획본부장으로 각각 선임했다.





본부에서는 장민영 은행장의 경영방향을 구체화하고 적시성 있게 실행할 2명의 부서장이 본부장으로 승진했다. 조성열 IT금융개발부장이 IT개발본부장으로, 강경모 IBK시너지부장이 정보보호최고책임자로 각각 임명됐다. 장 은행장은 "정책금융을 수행하는 영업 현장을 우대하는 인사 방향을 분명히 했다"며 "앞으로도 책임과 신뢰에 기반한 조직 문화를 정착시키기 위해 현장과 지속적으로 소통하며 혁신을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.





