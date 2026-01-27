거래소 "정부정책+반도체 호조에 오천피 달성…랠리 이어진다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종가 기준 최초로 코스피 5000포인트 돌파

자본시장 친화정책+반도체 랠리가 주가 급등 배경

실적기대감 살아있어 추가 랠리 이어질 가능성

코스피가 종가 기준 5000포인트를 돌파한 27일 서울 여의도 KRX한국거래소에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

한국거래소는 정부의 자본시장 친화 정책과 반도체와 자동차 등 주요 기업들의 주가 상승에 힘입어 코스피가 종가 기준 최초로 5000포인트를 돌파했다고 27일 밝혔다.

거래소에 따르면 이날 코스피 종가는 4000포인트를 최초 돌파한 지난해 10월27일 이후 3개월 만에 5084.85포인트로 장을 마감했다. 코스피 시가총액도 사상 최대치인 4204조원을 기록하며 4000포인트 돌파 이후 850조원 이상 증가했다.

올해 코스피 상승률은 21%로 주요 20개국(G20) 국가 중 1위를 기록했다. 2위는 튀르키예로 17%, 3위는 브라질로 11%, 4위는 남아프리카공화국으로 8%다.

정부의 자본시장 친화 정책이 오천피의 주요 배경으로 꼽힌다. 정부는 불공정 거래 근절을 통한 시장 신뢰 제고 등 자본시장 활성화 정책 기조를 지속하고 있으며 외환 안정 대책 추진으로 투자심리 추가로 개선됐다.

상법 개정, 배당소득 분리과세 완화, 불공정 거래 근절 및 기업들의 주주가치 제고 노력 등도 긍정적으로 작용했다. 최근 정부의 국내투자·외환안정 세제지원 방안 등으로 환율 변동성에 대한 우려가 일부 완화되며 투자심리가 개선됐다는 평가다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 회사들의 실적 호조와 주가 상승 역시 주요 원인이다. 인공지능(AI) 및 첨단기술 적용 확대 등으로 자동차·로봇 산업 성장에 대한 기대감도 확대되며 운송장비·부품 업종도 강세를 시현 중이다. 또한 최근 지정학적 위기 고조로 조선·방산·원전(기계·장비) 관련주도 강세를 보이며 업종별 순환매 장세가 지속되고 있는 것도 증시 상승의 배경이라고 거래소는 분석했다.

이밖에 증시 예탁금이 사상 최초로 90조원을 돌파하는 등 자금 흐름이 자본시장으로 점진적으로 이동하는 모습 역시 주가 상승의 배경이다.

거래소는 4000포인트 돌파 당시에는 경기 회복 및 실적 개선에 대한 기대가 선반영되는 성격이 강했던 반면 5000포인트 돌파 시에는 수출 확대와 기업 실적의 가시적인 개선이 실질적으로 확인되며 지수 상승을 뒷받침한 점에서 차별화됐다고 평가했다.

이외에도 주주환원 확대 및 기업지배구조 개선 등 자본시장 체질 개선 요인이 복합적으로 작용하며 이번 지수 상승이 단기적 반등이 아닌 중장기 상승 흐름으로 이어질 것으로 내다봤다.





거래소 관계자는 "AI 관련 투자 지속에 따라 반도체 실적 기대감이 확대되고, 자본시장 활성화 정책 확산 등으로 추가 랠리가 이어질 가능성이 높다"며 "다만 단기 급등에 따른 차익실현 수요, 글로벌 지정학적 위기 및 주요국 통화정책 불확실성 등은 경계 요인"이라고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

