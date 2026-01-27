[내일 날씨]매서운 찬 바람에 체감온도 '뚝'…광주·전남 강추위 지속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내일·모레 아침도 영하권 추위

광주와 전남 지역의 아침 기온이 영하 7도까지 떨어지는 등 강추위가 이어질 것으로 예보됐다. 사진은 지난 26일 서울 종로구 광화문광장을 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있는 모습. 윤동주 기자

당분간 광주와 전남 지역의 아침 기온이 영하 7도까지 떨어지는 등 강추위가 이어지겠다.

27일 광주지방기상청에 따르면 광주와 전남은 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향을 받아 당분간 평년(최저 -6도~-1도)보다 춥겠다.

28일 아침 최저기온은 -7도에서 -3도, 낮 최고기온은 1도에서 5도로 예보됐다. 모레인 29일 역시 아침 최저기온이 -7도에서 -2도에 머물며 춥겠다.

특히 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 것으로 보여 건강관리에 유의해야 한다.

특보가 발효 중인 일부 도서 지역과 해안가는 강풍에 대비해야 한다.

현재 여수와 흑산도·홍도, 거문도·초도에는 강풍주의보가 발효 중이다. 특히 여수는 28일 오후까지 순간풍속 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 불 것으로 기상청은 내다봤다. 서해 남부 먼바다에는 풍랑주의보가 내려져 항해나 조업하는 선박의 주의가 필요하다.





광주기상청 관계자는 "전남 동부 남해안을 중심으로 대기가 매우 건조한 가운데 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있다"며 "산행이나 캠핑 등 야외 활동 시 화기 사용과 불씨 관리에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

