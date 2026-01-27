열세살 구독자 댓글에 '햄버거 먹방'한 쯔양…5000만원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구독자 요청에, 맥도날드 행운버거 도전

서울아산병원 찾아 5000만원 기부금 전달

구독자 1300만 명을 보유한 먹방 유튜버 쯔양(본명 박정원)이 아픈 어린이 구독자의 댓글에 응답하며 5000만원 기부에 나섰다.

26일 쯔양의 유튜브 채널에는 '버거 한 개에 500만원 기부? 총 몇 개 먹었을까. 댓글 보고 바로 달려갔습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이 영상은 수술과 치료를 반복하며 힘든 시간을 보내고 있는 한 13세 구독자의 요청에서 시작됐다. 구독자 A양은 쯔양의 영상 댓글을 통해 "수술할 때마다 아플 때 쯔양님 영상을 보며 아픔을 이겨낸다"며 "맥도날드에서 진행 중인 행운버거 기부 릴레이에 참여해달라"고 제안했다.

유튜버 쯔양이 행운버거 먹방을 진행하는 모습. 사진 유튜브 캡처

행운버거는 판매 수익금 중 100원이 기부되는 상품이다. A양은 "저와 비슷하게 아픈 아이들이 빨리 나았으면 하는 마음"이라고 했다. 다만 혹시라도 부담될까 우려를 해 "(부담되면) 안 드셔 주셔도 된다"고 덧붙였다.

쯔양은 이에 화답했다. 댓글을 본 쯔양은 "맥도날드 가서 행운 버거를 먹고 이 영상을 꼭 그 친구가 봤으면 좋겠다는 생각이 들었다"며 "팀원에게 꼭 가자고 했다. 그래서 오게 됐다"고 밝혔다. 이어 "먹방 하면서 몸이 안 좋은 분들이 먹방을 보며 대리 만족한다는 댓글을 많이 본다"며 "얼른 나으셔서 맛있는 거 드셨으면 하는 마음도 있고, 저는 매일 맛있는 걸 먹고 있으니까 죄송한 마음도 있다"고 말했다.

쯔양 유튜브 캡쳐

영상에서 쯔양은 햄버거 7개를 먹고, 직원들이 3개를 더해 총 10개의 행운버거를 먹었다. 쯔양은 이에 화답해 맥도날드 행운버거 10개를 먹는 챌린지를 진행하고, 이를 계기로 5000만원을 기부하는 '통 큰 나눔'을 실천했다. 기부는 '1300만 구독자와 쯔양' 명의로 이뤄져, 구독자들과 함께하는 기부라는 점에서 의미를 더했다.

쯔양은 "구독자 여러분 덕분에 1300만이라는 뜻깊은 숫자를 만들 수 있었고, 그 의미를 담아 함께 나눔을 실천하게 돼 기쁘다"며 "힘든 상황 속에서도 제 영상으로 위로를 받는다는 어린 구독자의 메시지에 큰 감동을 받았다. 이 기부가 아픈 어린이들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 전했다.





이번 기부금은 서울아산병원 어린이병원 발전기금으로 전달돼 치료로 인해 중단된 학업 지원 등 아픈 어린이들을 위한 다양한 지원 프로그램에 사용될 예정이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

