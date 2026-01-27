한국철강협회, 제20회 스틸챌린지 성료…전 세계 49개국 참가

49개국 2441명 참가
한국철강협회는 27일 철강협회 대회의실에서 세계 철강 제조 공정 시뮬레이션 대회인 '스틸챌린지' 시상식을 개최했다고 이날 밝혔다.
스틸챌린지는 세계철강협회 산하 교육기관인 스틸 유니버시티가 주관하는 온라인 대회로, 올해 20회를 맞았다. 이번 대회에는 전 세계 49개국에서 2441명이 참가했으며, 기업·대학·고등학생 부문이 함께 운영됐다. 특히 올해부터 고등학생 참가 부문이 시범 도입됐다.
대회는 전기로(EAF)와 2차 정련 공정 시뮬레이션을 통해 최저 제조원가를 달성하는 방식으로 진행됐으며, 전 세계 5개 권역에서 24시간 동안 동시에 치러졌다.
한국철강협회는 성적 우수자 21명에게 총 820만원 규모의 상금과 협회장상을 수여했다. 대상은 전북대학교 최정후 군이 차지했으며, 상금 200만원과 함께 세계철강총회 기간 중 열리는 세계대회에 동아시아 권역 대표로 출전할 자격을 얻었다.
이경호 한국철강협회 부회장은 "7년 연속 한국 학생이 동아시아 권역 우승을 차지했을 뿐 아니라, 올해는 전체 1위를 기록했다"며 "앞으로도 한국 학생들의 글로벌 역량 강화를 위해 지원을 이어가겠다"고 말했다.
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
