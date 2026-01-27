장성군, '첨단3지구 진입로·황룡강 생태관광센터' 국비 확보 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 5,450억 원 규모 40건 사업 설명·추진 상황

27일 전남 장성군 상황실 2027년도 국고지원 건의사업 발굴보고회가 진행되고 있다. 장성군 제공

전남 장성군이 첨단3지구 진입도로와 국립잔디진흥원 건립, 황룡강 생태관광센터 조성 등을 위해 국가사업 발굴에 나선다.

전남 장성군은 지역 현안의 신속한 해결을 위한 '2027년도 국고지원 건의사업 발굴보고회'를 개최했다고 27일 밝혔다.

김한종 군수가 주재하고 부군수 이하 전 부서장이 참석한 이날 보고회에선 부서별로 발굴된 총 5,450억 원 규모 40건의 사업에 대한 설명과 추진 상황 보고, 필요·타당성 검토 등이 이어졌다.

특히 ▲첨단3지구 북측 진입도로 개설 ▲대한민국 산림유산기념관 건립 ▲국립잔디진흥원 건립 ▲장성읍시가지 내 주차타워 조성 ▲황룡강 생태관광센터 조성 등 굵직한 지역 현안을 중점적으로 논의했다.

장성군은 보고회에서 제시된 의견을 수렴해 사업 계획의 완성도를 높인다. 또 중앙부처 예산 편성 전까지 정부의 정책 방향에 부합하는 신규사업을 추가적으로 발굴할 방침이다. 국비 확보 가능성이 높은 주요 계속사업에 대해서도 체계적인 관리를 이어간다.





김한종 장성군수는 "각 부서는 중장기 발전 전략과 연계된 핵심사업과 군민 체감형 사업을 중심으로 국고 확보 성과를 낼 수 있도록, 전략적이고 책임감 있게 사업을 추진하라"고 지시했다.





